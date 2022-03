Jazz Trotter : Gábor Gadó & János Ávéd - Whispering Quiet Secrets Into Hairy Ears

Le guitariste Gábor Gadó, qui réside en France après y avoir connu un succès important avec son quartet français Etalon et avoir enregistré avec des musiciens de premier plan tels que Dave Liebman, Frank London et Laurent Blondiau, a réalisé un album, “Whispering Quiet Secrets Into Hairy Ears” , avec l'un des saxophonistes les plus sensibles de la scène jazz hongroise, János Ávéd. Le duo est rejoint sur trois compositions par deux jeunes interprètes classiques, l'altiste Éva Osztrosits et le violoncelliste Tamás Zétényi, élevant les pièces puissantes des deux musiciens à des hauteurs encore plus éthérées.

L'un des plus anciens signataires de BMC Records est le guitariste Gábor Gadó. Grâce à son quartet (Matthieu Donarier, Sébastian Boisseau, Joe Quitzke) - un vrai succès en France il y a vingt ans - il a joué un rôle important pour que le label accompagne les parcours d’un certain nombre d'autres musiciens français. Il a parcouru un long chemin au cours de son évolution musicale de plus de trente ans, mais une chose est restée : il considère la musique comme une prière. Gábor Gadó, qui aura bientôt 65 ans, a trouvé un partenaire en la personne du saxophoniste János Ávéd, de 26 ans son cadet, l'un des plus importants saxophonistes et compositeurs de sa génération. Leur collaboration a donné naissance à un disque aux allures musicales classiques, qui porte les marques de la musique baroque et grégorienne, des chœurs orthodoxes et de l'influence de Franz Liszt.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le guitariste Gábor Gadó est une légende vivante sur la scène musicale européenne. Sa musique profonde et originale, qui ne peut tout simplement pas être classée dans un genre ou un autre, a explosé comme une comète dans la conscience du public depuis une vingtaine d’années.

À lire aussi : Jazz Trotter : Gábor Gadó

János Ávéd, saxophoniste, compositeur, arrangeur et professeur de musique, est une figure marquante de la génération intermédiaire du jazz hongrois, un musicien recherché non seulement en tant que soliste mais aussi en tant que co-créateur. En tant que soliste du Modern Art Orchestra, il a travaillé avec de nombreuses stars du jazz, dont Benny Golson, Kurt Elling, Bob Mintzer, David Liebman, Randy Brecker ou Chris Potter. En janvier 2011, il a formé le groupe János Ávéd Balance, qui explore de nouvelles possibilités musicales dans la forme de musique libre de l'ensemble batterie-guitare-saxophone, sans instrument de basse, et avec laquelle ses deux disques sont sortis chez BMC. Le travail commun avec le guitariste n'est pas sans précédent, puisque János Ávéd est également membre du quintet élargi de Gábor Gadó depuis quelques années.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

À écouter dans l'émission sur Vincent Peirani : Vincent Peirani et son trio de blagueurs