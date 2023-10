Jazz Trotter : Gjermund Larsen - Tøyen Sessions

Gjermund Larsen est un violoniste - compositeur formé à l'Académie d'État norvégienne. Ses débuts de compositeur datent d'une commande du Telemark Festival en 2006 (« Brytningstid »). Très souvent primé pour sa musique, il a été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie "small ensemble performance" avec les Trondheim Soloists.

Le contrebassiste Sondre Meisfjord et le pianiste/organiste Andreas Utnem qui participaient à la première de "Brytningstid" ont poursuivi cette fructueuse collaboration pour ce trio qui poursuit sa route. Ce trio d’exception a reçu deux Grammy norvégiens : en 2008 pour leur premier album "Ankomst", et en 2017, pour leur quatrième album "Salmklang ». Il est également lauréat du prix des critiques phonographiques allemands (2015) et du prix Tono (l'équivalent de la Sacem en Norvège) du meilleur compositeur (2016).

Le jeu de violon allègre et passionné de Gjermund Larsen a conquis des auditeurs bien au-delà du public de la musique traditionnelle. “Tøyen Sessions” emmène l'auditeur dans un voyage à travers le temps. Le temps court d'une journée : Morgenslått (Chanson du matin), jusqu'à Kveldsvals (Valse du soir), ou le temps long d'une année : April, puis Sankthansvals (Valse du milieu de l'été). Le trio manifeste un goût pour l'interaction, et l'exploration des dynamiques dans un esprit gai et enjoué.

Sur l'album figure également Vintermarsj (Marche hivernale), une pièce commandée pour le festival d'hiver de Bergstaden et destinée à être jouée chaque année pendant le festival.

(extrait du communiqué de presse)