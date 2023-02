Jazz Trotter : Greg Ward's Rogue Parade - Dion's Quest

Faisant suite à “Stomping Off From Greenwood” (Greenleaf), acclamé par la critique en 2019, “ Dion's Quest ” est une œuvre encore plus personnelle du compositeur Greg Ward, qui y relate son propre parcours personnel et artistique. Marquant la sortie inaugurale de Sugah Hoof Records, le label de Ward, l’album présente Greg Ward aux côtés de la section rythmique du bassiste Matt Ulery et du batteur Quin Kirchner, élargie par la présence des guitaristes Matt Gold et Dave Miller.

“Stomping Off From Greenwood” avait été la présentation du groupe Rogue Parade. Tout juste sorti de son statut de sideman avec des artistes tels que Prefuse 73 ou Lupe Fiasco, rien n'aurait pu préparer Greg Ward au large soutien reçu des médias et des fans. Ayant reçu des critiques élogieuses de la part d'organes aussi prestigieux que le New York Times, le Wall Street Journal et NPR, “Stomping Off From Greenwood” a élargi le public du saxophoniste. “Dion's Quest” reprend là où “Stomping Off From Greenwood” s'est arrêté.

Si “Stomping Off From Greenwood” était une lettre d'amour aux racines chicagoanes de Greg Ward, “Dion's Quest” raconte une carrière qui l'a mené aux quatre coins du monde, tout en restant chez lui à Chicago ! Greg Ward explique : “ "Dion's Quest” est l'histoire de mon voyage dans cette vie en tant que personne et artiste. Cette aventure est pleine de pics et de vallées et je reste déterminé à l'idée de relever tous les défis qui se présentent à moi à la recherche de mon identité." Il témoigne ici de la pandémie de Covid-19, du meurtre de George Floyd et du cycle électoral de 2020. La musique de “Dion's Quest” met en valeur le son collectif du groupe - un son unique qu'ils ont développé au cours des sept dernières années - un son brut, éclectique et plein de passion. "Je ne pourrais créer aucune de ces musiques sans chacun de ces musiciens spécifiques. Je leur fais confiance pour donner vie à mes idées ! Chacun apporte quelque chose que je ne pourrais pas imaginer tout seul."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)