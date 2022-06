Jazz Trotter : Günter Baby Sommer & The Lucaciu 3 - Karawane

"Les trois autres membres du quartet sont deux générations plus jeunes. La musique et la présence de Günter Baby Sommer appartiennent à l'inventaire des traditions dont ils se sentent inspirés et vers lesquelles ils se sont donc orientés. Le jazz est pour eux un projet historique qu'ils abordent avec beaucoup de chaleur. Il y a donc entre ces quatre musiciens une électricité qui se nourrit de leurs similitudes et de leurs différences - pas seulement d'âge - et qui n'est pas diffusée par des concessions", écrit Hans-Jürgen Linke dans les notes de pochette .

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E Lacaze / A. Dutilh)

Antonio Lucaciu (saxophone)

Simon Lucaciu (piano)

Robert Lucaciu (contrebasse)

Günter Baby Sommer (batterie)