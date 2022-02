Jazz Trotter : Hans Olding - Way Station

L'idée d'un album en trio avait germé depuis longtemps, mais c'est lors de la rencontre de deux jeunes super talents, Mauritz Agnas et Karl-Henrik Ousbäck, que les choses se sont mises en place. Le trio a fait quelques concerts l'année précédant la pandémie et la longue pause dans les concerts a donné à Hans Olding le temps d'écrire un nouveau répertoire spécialement pour le trio. Cet été, ils sont entrés en studio et ont enregistré sept compositions qui sont maintenant disponibles.

Le format du trio est un défi, mais il offre en même temps beaucoup d'espace pour l'interaction, où les trois voix reçoivent un espace généreux pour s'exprimer. Tous trois sont des instrumentistes avec des voix originales et une virtuosité discrète. La musique est contemporaine et aventureuse. Hans Olding, dans son travail de composition, expérimente les possibilités de la guitare, changeant le rythme et tentant des formes musicales plus longues, toujours avec des mélodies fortes qui maintiennent le son collectif et interpellent l'auditeur. Un sens aigu de la tradition et un amour du swing sont toujours au cœur de la musique du trio.

L'album met également en vedette la violoncelliste suédoise Hanna Dahlkvist, lauréate d'un Grammy Award, qui joue habituellement au sein du Dahlkvist Quartet et avec le Royal Philharmonic Orchestra et qui a créé la musique de compositeurs suédois contemporains tels que Andrea Tarrodi, Djuro Zivkovic ou Kerstin Jeppson.

Hans Olding est diplômé du Royal University College of Music de Stockholm et du Conservatoire de Paris (CNSMD de Paris). Il a joué et tourné sur plusieurs continents, avec des musiciens du monde entier, et a également sorti sept disques, bien accueillis, en son nom propre ou tant que co-leader sur El Dingo Records. Il dirige également plusieurs projets passionnants en Europe, avec des musiciens de France, d'Italie, des autres pays nordiques.

