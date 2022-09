Jazz Trotter : Henry Franklin Jazz is Dead 014

Henry Franklin est une figure du label Black Jazz (il y sort ses deux premiers albums et participe aux enregistrements de Doug Carn, Roland Haynes ou Gene Russell), a également enregistré avec Stevie Wonder, Freddie Hubbard et Hugh Masekela et joué aux côtés de Roy Ayers et Ornette Coleman.

“Jazz Is Dead 014 ” est une démonstration du niveau de jeu de Henry Franklin, perpétuant avec brio son héritage. Il co-signe avec les deux têtes pensantes de Jazz is Dead toutes les compositions de cet album enregistré au Linear Lab Studios, à Los Angeles, avec des musiciens de haut vol parmi lesquels Jeff Parker, dont le jeu de guitare si caractéristique sublime une majorité des titres.

Force motrice du vénérable catalogue Black Jazz, le contrebassiste Henry "The Skipper" Franklin marque les esprits en tant que sideman et leader tout au long de sa carrière, signant non seulement sur ce label culte ses deux premiers classiques mais participant aussi à plusieurs disques majeurs de la maison. Son style de jeu profond et langoureux ouvre la basse à toute une nouvelle gamme d'émotions, jusqu’à en devenir une référence pour les générations suivantes.

“J’ai le sentiment que l’on est fait du même bois, c’est pour moi un vrai représentant du jazz west coast underground” dit Adrian Younge. “À titre personnel, Henry Franklin m’a beaucoup inspiré quand je me suis mis à la basse” ajoute-t-il. “C’est comme s’il nous permettait de poursuivre ce chemin qu’il a emprunté il y a de nombreuses années - et de créer ce nouveau genre entre hip-hop, soul et funk, qui espérons-le, rend les gens heureux. Nous avons beaucoup étudié la musique d’Henry, c’était donc vraiment excitant pour nous d’ajouter une nouvelle pièce à son héritage. Il était très enthousiaste à l’idée de faire cet album. On l’a vu prendre beaucoup de plaisir à écouter le disque finalisé”.

Comme un cafecito bien frais de n'importe quel marché de Miami, Cafe Negro donne ce sursaut, surprenant mais accessible, qui rappelle les incursions de Charles Mingus dans le latin jazz. La contrebasse de Henry Franklin s’installe lentement, avec une aisance déconcertante, puis est soutenue par de magnifiques percussions latines. La trompette lancinante fait place à un solo de contrebasse plein d'émotions et de corps. Guidée par de douces flûtes et un piano rêveur, la chanson se termine lentement, aussi nonchalamment qu'à ses débuts.

“Henry a tellement de grâce. Sa musique est bigger than life*. C’est incroyable de le voir jouer, d’observer ses mains et son attitude. Il a une telle maîtrise de son art tout en restant très humble”* se souvient Muhammad. “Quand je lui ai proposé de l'aider à mettre sa contrebasse dans la voiture, il m'a dit : "Non, c'est ma copine, je m'en occupe". Je l'ai regardé et j'ai l’ai totalement respecté parce que je suis pareil. Quand il s'agit d'aller chercher une caisse remplie de disques, ça ne me dérange pas que les gens m'aident, mais il y a quand même quelque chose de particulier à le faire soi-même, ça donne le sentiment que tu es vraiment dévoué à ta musique. Cela ne signifie peut être pas grand chose pour certains mais pour moi cela veut dire beaucoup”.

(extrait du communiqué de presse)