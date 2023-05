Jazz Trotter : Henry Threadgill - The Other One

La dernière œuvre du lauréat du prix Pulitzer Henry Threadgill, “The Other One” , est constituée d'une composition en trois mouvements intitulée Of Valence, qui était la composante musicale d'une grande œuvre multimédia interprétée et enregistrée en direct à Roulette Intermedium à Brooklyn, New York en mai 2022. Écrite pour un ensemble de 12 musiciens - composé d'une combinaison instrumentale inhabituelle de trois saxophones et d'un violoniste. d'une combinaison instrumentale inhabituelle de trois saxophones, d'un violon, d'un alto, de deux violoncelles et d'un tuba, violon, alto, deux violoncelles, tuba, percussions, piano et deux bassons. Le New York Times a décrit la performance comme possédant "un sens galvanique du swing, en phase avec toutes ses feintes rythmiques surprenantes, produisant une musique insidieusement dansante”.

Downbeat a qualifié Henry Threadgill de "probablement le compositeur/improvisateur le plus important du moment" dans sa critique de son précédent album, “Poof” (Pi 2021). Cet album mettait en vedette Zooid, son principal groupe de travail depuis plus de deux décennies et son atelier pour développer son concept unique d'utilisation de motifs intervallaires prescrits dans la composition et l'improvisation de groupe. Cette méthode, qui a permis au groupe de remporter le prix Pulitzer 2016 pour son album “In for a Penny, In for a Pound”, continue d'être utilisée dans toute la nouvelle musique de Threadgill, y compris dans les trois mouvements de Of Valence. Des membres réguliers des précédents ensembles de Threadgill - Jose Davila au tuba, Christopher Hoffman au violoncelle, David Virelles au piano, Craig Weinrib à la batterie - y participent également, contribuant à donner à l'ensemble ce son inimitable de Threadgill. L’orchestre comprend également de jeunes acolytes et des musiciens dont la pratique se situe à l'intersection de la musique composée et de la musique improvisée. Toutes les caractéristiques de l’identité artistique de Threadgill sont présentes : formes imprévisibles, combinaisons instrumentales inhabituelles créant des timbres surprenants, rythmes percutants, souches mélodiques entrelacées et entrelacement magistral de la composition et de l'improvisation.

L'enregistrement a été réalisé lors de la deuxième des deux représentations intitulées respectivement "One" et "The Other One". Threadgill a été poussé à créer cette nouvelle grande œuvre à partir de ses observations de l'exode des habitants de la ville de New York pendant la pandémie de Covid. Il a notamment été frappé par les détritus abandonnés qui jonchaient les trottoirs de son quartier d'East Village et par ce qu'ils révèlent du caractère éphémère de l'être humain, du consumérisme effréné et d'une société du jetable. L'œuvre comprend de la vidéo, des peintures et des photographies projetées, de l'électronique, un chœur préenregistré composé de ses propres voix, et même Threadgill qui chante en s'accompagnant au piano. Entre tous ces éléments, il récite de la prose qui exprime ses propres observations ironiques et souvent humoristiques sur l'effet de la technologie et son incidence sur le comportement humain. Les performances étaient une extension claire de l'impulsion de l'AACM de briser les frontières pour être des artistes d'une manière holistique, pas seulement sur le terrain musical, une éthique partagée par tant de musiciens majeurs de ce collectif historique.

Of Valence est dédiée au percussionniste Milford Graves, décédé en 2021. La pièce a été inspirée par l'étude des battements du cœur humain à laquelle Milford Graves s'est consacré dans son application à la musique. On peut l'entendre en particulier dans le Movement II, où les membres du trio à cordes composé de Sarah Caswell au violon, Stephanie Griffin à l'alto et Mariel Roberts au violoncelle, jouent leurs parties tout en écoutant leurs propres battements de cœur, tels qu'ils ont été enregistrés précédemment par un cardiologue. Leurs pulsations individuelles dictent le tempo auquel elles jouent, ce qui met encore plus en évidence leur tissage serpentant et contrapuntique. L'influence de Milford Graves est également perceptible dans l'utilisation de transducteurs reliés aux cymbales du batteur Weinrib, dont le signal est ensuite modifié électroniquement, ce qui leur confère un éclat timbral d'un autre monde.

Même à l'âge de 79 ans, 2023 promet d'être une nouvelle année faste pour Threadgill. Ses mémoires tant attendues, “Easily Slip Into Another World” , sont publiées par Alfred A. Knopf en même temps que “The Other One”. Le livre a été écrit en collaboration avec Brent Hayes Edwards, professeur d'anglais et de littérature comparée à la Columbia University, également affilié au Center for Jazz Studies. Ses précédents ouvrages comprennent Epistrophies : Jazz and the Literary Imagination (Harvard University Press, 2017), qui a remporté le prix Virgil Thomson 2018 de la Fondation ASCAP pour une critique musicale exceptionnelle ainsi que le prix Truman Capote 2019 pour la critique littéraire en mémoire de Newton Arvin. Edwards a reçu une bourse Guggenheim en 2015 et a été élu à l'Académie américaine des arts et des sciences en 2020. Il est actuellement l'un des premiers chercheurs de la Fondation Ford en résidence au Musée d'art moderne.

Les mémoires - racontées de manière chronologique - retracent le parcours individuel de Threadgill à travers son éducation à Chicago, ses premières influences musicales, les récits poignants de son déploiement militaire au Viêt Nam, l'inspiration de Muhal Richard Abrams et de l'AACM, et sa brillante carrière musicale longue de plus d'un demi-siècle. Ce livre, qui reflète parfaitement ses observations drôles et pertinentes sur l'art, la race et l'histoire, est une autre manifestation de la créativité artistique aux multiples facettes de Threadgill.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)