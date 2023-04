Jazz Trotter : Heptone - Colours

Heptone Colours est devenu le groupe emblématique du club de jazz de Ittre baptisé Heptone . « Parce qu’il se trouve au n°7 de la rue Haute et que le 7 a un lien direct avec la musique (les sept notes). Hepto signifie 7 en grec, “tone” vient de l’anglais et désigne le ton ou la tonalité… » confie le pianiste et patron du club, Olivier Colette, qui a évidemment réuni… un septet.

C’est avant-tout une histoire d’amour entre l’oncle de 49 ans (Olivier) et son neveu de 18 ans (Eliott), entre les musiciens, des amis de presque 30 ans pour certains, mais surtout leur amour commun pour le jazz et leur plaisir de nous le partager. Programme varié et éclectique avec John Coltrane, Jaco Pastorius, Paul Mc Cartney, Jimi Hendrix,…

Olivier Collette : piano et arrangements (Steve Houben, Bert Joris, Peter Hertmans, Philippe Aerts,…)

Salvatore La Rocca : contrebasse (Vaya Con Dios, Steve Grossman, Lee Konitz, Randy Brecker…)

Bilou Doneux : batterie (Nathalie Loriers, Michel Herr, Toots Thielemans, Zap Mama…)

Toine Thys : clarinette basse, sax ténor et soprano (Octave de la musique 2021, Laurent Blondiau, Antoine Pierre, Sam Yahel,…)

Philippe Laloy : flûtes, sax alto et soprano (Kind of Pink, Victor Da Costa, Karim Baggili, Tuur Florizoone,…)

Maayan Smith : sax ténor (Toots Thielemans jazz award 2013, Jean-Paul Estiévenart, Jazz Station Big-Band, Michel Hatzigeorgiou,…)

Eliott Knuets : guitare (Bozar next generation, Dizzy’s club New-York, special guest with BJO, Aaron Parks,…)

(extrait du communiqué de presse)