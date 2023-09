Hommage à Charles Gayle

Né le 28 février 1939 à Buffalo (New York, États-Unis), Charles Gayle grandit, entre un père diacre et un oncle preacher, dans une ferveur religieuse à laquelle il restera fidèle. Il apprend le piano à neuf ans (suit quelques leçons), écoute du jazz classique, des pianistes stride, puis à dix-neuf ans s’initie en autodidacte au saxophone alto et, enfin, au ténor.

“Dès que j’ai commencé à travailler, j’ai tout de suite joué… disons « avant-garde ». À fond. Et je vidais les clubs. Personne n’aimait, sauf moi !” confiera-t-il. En 1960, il quitte sa ville natale pour New York : “Je jouais free. Fini les solos, juste des sons”. Si Charles Gayle s’émancipe alors dans le mouvement du free jazz, il reste en marge : peu ou pas d’engagement dans les clubs et festivals, aucun enregistrement. Difficile de retracer son itinéraire tant il est peu disert sur sa biographie, évoquant parfois des rendez-vous manqués (une invitation de Charles Moffett à rejoindre Ornette Coleman), ou son impossibilité de jouer dans les lofts : “J’étais plus extrême à l’époque que je le suis aujourd’hui, plus rude. Cela a dû jouer contre moi”.

Publicité

Le contrebassiste Buell Neidlinger (partenaire de Cecil Taylor ) se souvient avoir joué avec lui en 1962, et de la forte impression qu’il suscita dans un festival face à des ténors phares tel Pharoah Sanders. En 1969, il enseigne le jazz à l’université de Buffalo, succédant à Charles Mingus. Au début des années 1970, il enregistre en trio pour ESP, le label historique du free jazz, mais l’album n’est jamais publié. Charles Gayle commence alors à jouer - et à vivre - dans les rues de New York. “Homeless” est le titre donné à son second album, pour le label Silkheart, en 1988. Cinq ans plus tard, premier concert en France, alors qu’il a toujours la rue pour foyer.

(extrait d’un article de Thierry Lepin)

La suite sur le site de la Philharmonie de Paris