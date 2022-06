Jazz Trotter : Human Being Human - Equals

Human Being Human est un trio piano-contrebasse-batterie dont le nom est une question autant qu'une déclaration, dans laquelle le bassiste-compositeur Torben Bjørnskov se demande ce que cela signifie d’être humain. Sur “Equals ”, les trois musiciens réfléchissent musicalement à notre besoin de partager l'amour et d'être bienveillant. Idolâtre de Gandhi et de John Lennon dans ses jeunes années, le bassiste danois Torben Bjørnskov pense que ce message d'unité est ce dont nous avons besoin dans un monde envahi de conflits.

Marqué par la tradition du piano jazz, le son de Human Being Human est plein de surprises et de possibilités. Des séquences d'ouverture intemporelle, des improvisations énergiques et virtuoses et des riffs syncopés côtoient des influences qui vont des contrepoints de Bach à la musique électronique et ambient. Torben Bjørnskov compare cette approche du jeu en trio à sa promenade quotidienne dans les bois et les lacs de la campagne danoise, remarquant les changements subtils du paysage et des saisons au fil des jours.

"Ce n'est jamais vraiment la même promenade. Et c'est la même chose quand on joue du jazz. Chaque fois que vous jouez un air, ce sont les mêmes accords, mais avec une nouvelle expression. Vous êtes à la recherche de quelque chose."

Les origines, âges et identités musicales distincts des trois musiciens contribuent à la richesse du son de “Equals” ; Torben Bjørnskov est issu de la tradition des contrebassistes mélodiques danois, le pianiste Esben Tjalve est désormais installé sur la scène jazz florissante de Londres, tandis que le batteur Frederik Bülow appartient à la nouvelle génération de jazz nordique, avec ses astuces rythmiques et ses grooves crossover.

