Jazz Trotter : I Just Came From the Moon - Ånd Ud

Comme le dit Frederik Hagner, bassiste et leader du groupe I Just Came from the Moon : "Pour nous, toutes les compositions sur “Ånd Ud” naviguent dans un monde à la fois de profonde mélancolie et de beauté naturelle. Il y a beaucoup d'adieux à la jeunesse insouciante dans la musique, mélangés à une profonde sérénité quand on réalise que ce qui nous attend pourrait être encore meilleur."

La musique a été enregistrée dans une minuscule maison de vacances sur la petite île de Fur, dans le Jutland. Juste le groupe et un technicien pendant deux week-ends prolongés. Un peu plus tard, IJCFTM a produit et mixé la plupart de la musique eux-mêmes. "Nous avons essayé quelques producteurs - et nous avons eu la chance d'avoir Stephen Koszler pour le mixage de White (le premier single) - mais finalement, il nous a semblé plus naturel de finaliser le reste de la musique nous-mêmes. Les chansons sont vraiment personnelles, et nous étions absolument sûrs de la façon dont nous voulions qu'elles sonnent", explique Tobias Andreassen, qui joue de la batterie et a fini par mixer la plupart des morceaux.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Jonas Scheffler (trompette)

Nis Myrtue (saxophone, clarinettes)

Nikolaj Bugge (guitare)

Frederik Hagner (contrebasse)

Tobias Andreassen (batterie)

