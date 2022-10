Jazz Trotter : Ignasi Terraza, Adrian Cunningham, Esteve Pi "Unusual Trio"

La musique connue sous le nom de jazz a été enregistrée pour la première fois et diffusée dans le monde il y a 105 ans. Au cours des décennies suivantes, les critiques musicales ont passé leur temps libre à enfermer les artistes dans des boîtes rigides organisées par styles, ce qui a donné "The Jazz Wars" des années 1940.

Heureusement, cette folie s’est estompée au 21e siècle, car de nombreux artistes de jazz d'aujourd'hui sont capables, quel que soit leur style, de prendre du recul sur l’Histoire et de s'en inspirer pour créer des œuvres fraîches et intemporelles.

La preuve avec “The Unusual Trio”. Le nom de l'album met en avant le caractère inhabituel d'un trio sans bassiste. Ce concept n'était pas aussi inhabituel à l'époque pré-bop lorsque des pianistes tels que Jelly Roll Morton, Jess Stacy, Teddy Wilson et même Nat King Cole étaient capables de maintenir une section rythmique sans que personne ne remarque l'absence de basse. Mais à mesure que l'ère du bebop s’est installée et que le jeu des pianistes est devenu plus clairsemé et percussif à la main gauche, les bassistes sont eux devenus une partie intégrante de la musique, en particulier dans les trios. On pourrait avoir un trio sans cuivres, un trio sans piano, un trio sans guitare, un trio sans batterie, mais un trio sans basse ? Plus improbable.

Le pianiste espagnol Ignasi Terraza admet que jouer en trio sans basse présente "un vrai défi", qu'il a assumé car cela lui a permis de travailler comme ses premiers héros du piano Nat Cole, Art Tatum, Teddy Wilson et Hank Jones.

Il faut faire l’experience d’une écoute de l’album “The Unusual Trio” axée uniquement sur la main gauche de Ignasi Terraza, qui passe de manière transparente d'accords puissants à des lignes de basse ambulantes, à une cambrure dansante en passant par des ostinatos hypnotiques et des rythmiques de type guitare, en gardant toujours la musique en mouvement.

Avec ce concept en tête, Ignasi Terraza avait juste besoin des bons partenaires pour donner vie à son "trio insolite". Trouver un batteur a été facile en la personne de Esteve Pi avec qui il a partagé la scène pendant plus de 15 ans. Ignasi Terraza a su qu'il avait trouvé la dernière pièce du puzzle lorsqu'il a entendu l’australien Adrian Cunningham à l'aise dans tous les styles de jazz à la clarinette, à la flûte et au ténor.

Les trois musiciens conservent leur individualité tout au long de “The Unusual Trio”, qui propose un nouveau répertoire de classiques du jazz, de quelques joyaux oubliés et d'originaux.

Je laisserai le mot de la fin à Ignasi Terraza, qui a dit que sa principale intention avec “The Unusual Trio” était : “d'apporter une immense palette de couleurs de registres stylistiques jazz. Sans prétendre être autre chose, juste du jazz”.

Ricky Ricardo juin 2022

Traduit de l’anglais par Claire De Prekel

Ricky Riccardi est directeur des collections de recherche du Louis Armstrong House Museum et auteur de deux biographies d'Armstrong, Heart Full of Rhythm et What a Wonderful World. Il a donné des conférences sur Armstrong dans des salles du monde entier et a remporté un Grammy pour les meilleures notes d'album en 2022.