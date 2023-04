Jazz Trotter : Ingrid Laubrock - The Last Quiet Place

« The Last Quiet Place », qui sort sur Pyroclastic Records, réunit Mazz Swift, Tomeka Reid, Brandon Seabrook, Michael Formanek et Tom Rainey.

"Laubrock possède l'un des styles free-improv les plus séduisants et les plus originaux qui soient - rugueux, audacieux, courageusement lyrique - mais récemment, ses compositions et ses arrangements se sont révélés aussi captivants que ses solos." - Paul de Barros, DownBeat

Publicité

"En tant que chef d'orchestre, la saxophoniste soprano et ténor Ingrid Laubrock, qui fait preuve d'une grande inventivité, dirige des projets qui défient les catégories, avec un penchant pour l'instrumentation non conventionnelle et les changements de style disparates. - Brad Cohan, JazzTimes

"Bien qu'il soit agréable d'imaginer qu'il fut un temps où l'homme vivait en harmonie avec la nature", écrit Elizabeth Kolbert dans son livre lauréat d'un prix Pulitzer, The Sixth Extinction : An Unnatural History, "il n'est pas certain qu'il l'ait jamais fait".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Lorsque la saxophoniste et compositrice Ingrid Laubrock a intitulé son nouvel album " The Last Quiet Place ", elle était parfaitement consciente du fait qu'un tel endroit n'existe peut-être pas. Elle a composé la musique de l'album après avoir lu les livres de Elizabeth Kolbert, “The Sixth Extinction” et “Under a White Sky”, qui affirment que nous vivons au milieu d'une sixième extinction de masse mondiale et que l'humanité ne peut pas faire autrement que de modifier le monde qui l'entoure. Ces idées ont trouvé un écho chez Ingrid Laubrock à une époque où elle cherchait à s'évader d’un monde tumultueux.

"Kolbert explique qu'il n'y a plus grand-chose de pur dans la nature", explique M. Laubrock. "Il n'y a rien qui soit intact ou qui fonctionne réellement comme il est censé le faire. Je pensais à ces endroits qui ne sont plus vierges et j'ai réalisé que le seul endroit tranquille que l'on peut chercher est à l'intérieur de soi - et même trouver cela semble impossible la plupart du temps".

“The Last Quiet Place réunit un sextet qui a le potentiel d'un ensemble de jazz, d'un groupe d'avant-rock et d'un quatuor à cordes mutant, autant de combinaisons que Ia saxophoniste emploie dans ses compositions captivantes. Ingrid Laubrock (saxophones ténor et soprano) est accompagnée du violoniste Mazz Swift , de la violoncelliste Tomeka Reid , du guitariste Brandon Seabrook , du bassiste Michael Formanek et du batteur Tom Rainey .

Au cas où le titre serait mal interprété, le désir de Ingrid Laubrock de trouver un "endroit tranquille" n'a rien à voir avec la recherche du silence ou la création de musique pour la méditation. Les six pièces de “The Last Quiet Place” sont aussi stimulantes, intrigantes et audacieuses que tout ce qu'elle a écrit dans le passé, un catalogue qui va de l'improvisation libre féroce à des compositions pour grand ensemble denses et intimidantes. En fait, la tension et l'angularité qui peuplent l'album reflètent mieux la réalité chaotique que la sérénité imaginée.

"J'ai l'impression que nous sommes en permanence dans la tourmente", explique M. Laubrock. "Il peut s'agir d'une véritable agitation ou d'une agitation inventée - nous sommes tous dépendants du cycle de l'information et constamment en ligne, des signaux étant envoyés à notre cerveau selon lesquels nous devons être alertes et inquiets à tout moment, alors qu'il est en fait préférable de ne pas l'être. Je cherche toujours à conserver un sentiment de clarté et de concentration".

Bien qu'elle admette volontiers que la quête d'un endroit tranquille dans le monde extérieur s'avère inévitablement illusoire, elle parvient à trouver ses propres espaces de refuge à un niveau plus intime. Elle a conçu une grande partie de la musique de “A Last Quiet Place” lors de moments d'évasion et de contemplation - longues randonnées à pied ou à vélo - et l'œuvre a été composée en grande partie à une table en plein air dans un restaurant local.

L'idée de ce nouvel ensemble est née de la collaboration avec Brandon Seabrook au sein du quartet Content Provider du batteur Andrew Drury, explique Ingrid Laubrock. "J'ai eu l'impression que Brandon et moi partagions une même esthétique de la perturbation et de la fragmentation des idées et de la connexion de plusieurs fils musicaux dans nos improvisations. Lorsque je joue avec lui, j'ai toujours l'impression que nous devenons presque un instrument qui se divise en deux, ce qui est vraiment inhabituel et un aspect que je voulais laisser filtrer dans mon approche compositionnelle."

Le bassiste Michael Formanek, que Ingrid Laubrock admire depuis longtemps, s'est récemment réinstallé à New York, ce qui fait que le moment était idéal pour l'engager dans le groupe, et Tom Rainey est depuis longtemps l'un des plus proches collaborateurs du saxophoniste. À l'origine, le groupe tournait en quartet, mais les récentes expériences de Ingrid Laubrock en matière d'écriture pour cordes ont attisé le désir d'élargir les possibilités du nouvel ensemble. Mazz Swift et Tomeka Reid sont les coéquipiers de la bassiste Silvia Bolognesi au sein du trio Hear In Now et sont des musiciens aussi versés dans la musique écrite complexe que dans l'improvisation aventureuse.

"J'aime avoir des possibilités extrêmes de passer d'une combinaison à l'autre et d'explorer un éventail de textures différentes", explique Ingrid Laubrock. Ces possibilités sont évidentes dès le début, puisque Anticipation alterne entre différentes combinaisons de duo et de trio, changeant constamment d'humeur et de palette. Le morceau est le premier d'une suite vaguement basée sur la même rangée de tonalités, avec le morceau-titre chatoyant et propulsif et l'agité Delusions. La rauque et explosive Grammy Season est intitulée comme un défi à l'Académie, alors que les moitiés conflictuelles du groupe passent en mode quatuor à cordes dans les derniers instants.

Afterglow alterne entre une écriture élégante pour les cordes et des improvisations hargneuses. Chant II fait partie d'une série de pièces modulaires inspirées par des modèles de discours, précédemment enregistrées par Ingrid Laubrock et Tom Rainey sur leur album en duo de 2018, “Utter”.

Si l'humanité transforme inévitablement le monde qui l'entoure, la notion de "calme" est peut-être le mauvais idéal à atteindre. Aussi destructeurs que nous puissions être en tant qu'espèce, nous sommes également capables d'une incroyable créativité - “The Last Quiet Place” en est un exemple frappant, et une brillante échappatoire au bruit du monde extérieur.

Ingrid Laubrock est une saxophoniste et compositrice expérimentale qui s'intéresse à l'exploration des frontières entre les domaines musicaux et à la création de mondes sonores multicouches, denses et souvent évocateurs. Compositrice prolifique, Laubrock a été qualifiée de "véritable visionnaire" par le pianiste et directeur artistique du Kennedy Center, Jason Moran, et de "saxophoniste pleinement engagée et visionnaire" par le New Yorker. Mme Laubrock a travaillé avec des artistes tels qu'Anthony Braxton, Muhal Richard Abrams, Dave Douglas, Kenny Wheeler, Jason Moran, Tim Berne, William Parker, Tom Rainey, Mary Halvorson, Kris Davis, Tyshawn Sorey, Craig Taborn, Andy Milne, Luc Ex et bien d'autres. Elle est lauréate du prix Herb Alpert Ragdale 2019 en composition musicale et du Berklee Institute of Jazz and Gender Justice Women Composers Collection Grant 2021. Elle fait partie de la faculté à temps partiel de la New School et de l'université Columbia.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)