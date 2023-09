Jazz Trotter : Jakob Dreyer - Songs, Hymns and Ballads, Vol 2

Lorsque l'on réunit des musiciens de premier plan et qu'on leur donne de nouveaux morceaux colorés à jouer, la magie peut opérer. C'est ce qu'a constaté le bassiste Jakob Dreyer lorsqu'il s'est associé au saxophoniste ténor Jason Rigby, au pianiste John Cowherd et au batteur Jimmy McBride. Bien qu'il s'agisse d'une longue série de compositions originales de Dreyer, il n'a fallu que deux jours au quartet pour enregistrer 17 titres. Huit avaient été publiés sur “Songs, Hymns and Ballads Vol. 1”, et les neuf autres sont maintenant disponibles sur le deuxième volume.

Comme le montre la première composition du volume 2, Neuland, les chansons de Jakob Dreyer sont tout à fait originales et ne sont jamais de nouvelles mélodies plaquées sur les changements d'accords de standards familiers. Elles présentent des thèmes mélancoliques et des harmonies complexes qui mettent les musiciens au défi tout en étant accessibles à l'auditeur général, en particulier à ceux qui apprécient le jazz post-bop acoustique moderne. Jakob Dreyer considère Wayne Shorter comme une forte influence sur son écriture et l'on peut entendre des touches de Bill Evans et de Herbie Hancock des années 1960 dans certains morceaux, mais les résultats ne sont jamais dérivés ou trop prévisibles.

Neuland a un thème mystérieux et crée une atmosphère inquiétante qui inspire des solos inventifs de Cowherd, Rigby (dont le ténor musclé sur ce morceau rappelle Joe Henderson) et Dreyer. Cette pièce place la barre très haut pour les interprétations suivantes.

Ypsilon présente une mélodie optimiste et chantante que Rigby caresse, accompagnée d'un groove contagieux de McBride et Dreyer. Rigby creuse la chanson avec ses propres sonorités, tandis que Cowherd et le leader créent des solos à la fois recherchés et mélodiques. Le morceau Twenty Twenty, écrit en 2020, est un regard doux sur un avenir qui, espérons-le, sera plus heureux que le présent. Le morceau modal Mandalay rappelle un peu le type de chanson que McCoy Tyner aurait pu jouer. Après que Rigby a mis de l'ambiance, Cowherd le chauffe à blanc.

Jakob Dreyer est mis en valeur sur Tamara's Waltz, une compo dont la mélodie descendante est tout à fait dansante. Le bassiste joue le thème détendu ainsi que le solo principal, bien que Cowherd livre également une forte improvisation. Conjunction est un morceau up-tempo sur lequel Cowherd, Rigby et Dreyer s'expriment avec force tout en étant entraînés par MacBride. Curfew commence comme une valse jazz décontractée, mais devient plus joyeuse au fur et à mesure qu'elle progresse. Elle s'inspire du calme et de la sérénité que l'on ressent en regardant les étoiles la nuit. Rigby propose un jeu particulièrement inspiré.

Fat Cat, qui porte le nom d'un club de jazz new-yorkais aujourd'hui fermé, est un morceau amical et accueillant, avec des improvisations concises au ténor, au piano et à la basse, qui s'appuient sur une atmosphère joyeuse. “ Songs, Hymns and Ballads Vol 2 ” se termine tranquillement par une valse réfléchie et quelque peu sombre, Beauchene, interprétée par le trio.

Jakob Dreyer, qui est né et a grandi en Allemagne, est passé du piano à la basse à l'âge de 14 ans, sachant qu'un bon bassiste ne reste jamais longtemps au chômage. Il s'est rapidement aguerri, est tombé amoureux de son instrument et a été attiré par la liberté et l'improvisation du jazz. Après s'être forgé une solide réputation au fil de ses prestations et de ses enregistrements en tant que sideman, il s'est installé aux États-Unis où il a obtenu un master au City College de New York. Depuis l'obtention de son diplôme en 2015, Dreyer joue un rôle important sur la scène du jazz new-yorkais en tant que bassiste indépendant, arrangeur et éducateur musical.

Alors qu'il s'occupait en tant que bassiste pendant les années pré-pandémiques en servant la musique des autres, Dreyer s'est rendu compte en 2020 qu'il avait écrit beaucoup de compos qui n'avaient jamais été enregistrées. “Songs, Hymns and Ballads” change cette situation et montre à quel point il est un compositeur avisé. "Il s'agit d'une compilation de mes meilleures compositions jusqu'à aujourd'hui, dans une variété de styles et d'approches", explique Dreyer. L'enregistrement de deux CD complets en deux jours est un accomplissement majeur, surtout lorsqu'il s'agit de matériel nouveau et frais. "J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur des musiciens aussi compétents pour mon premier enregistrement. J'apprécie depuis longtemps leur jeu et leur personnalité musicale. Ils ont appris mes compositions assez rapidement.”

Il envisage l'avenir avec enthousiasme. "La scène musicale revient enfin à la normale et je joue beaucoup plus que l'année dernière. Mon objectif est de continuer à m'améliorer en tant que bassiste et auteur, de rencontrer des musiciens talentueux et de continuer à m'exprimer à travers ma musique."

-Scott Yanow, historien du jazz et auteur de 12 livres, dont "Life Through The Eyes Of A Jazz Journalist (La vie à travers les yeux d'un journaliste de jazz)

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)