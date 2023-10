Jazz Trotter : Jalen Baker - Be Still

Après quelques années de perspectives changeantes, “Be Still” trouve le vibraphoniste Jalen Baker dans une humeur contemplative aux côtés de collaborateurs réguliers : le pianiste Paul Cornish, le bassiste Gabriel Godoy et le batteur Gavin Moolchan. Depuis qu'ils se sont réunis en 2019, les quatre musiciens ont réussi à créer une unité sans faille, citant leurs différents héritages de Houston comme leur point commun. L'album est comme un recueil de nouvelles, parlant principalement du "maintenant" de la vie de Jalen Baker, tout en abordant certaines de ses influences "d'alors". Pour reprendre ses termes, il "regarde en arrière, mais va de l'avant".

Au vibraphone, Jalen Baker s'appuie sur l'héritage de Stefon Harris, Warren Wolf et Joe Locke, tout en détournant les particularités de l'instrument pour les adapter à sa personnalité musicale naissante. Son premier album, “This Is Me, This Is Us” (produit par son mentor Ulysses Owens Jr. et loué pour son "exécution sans faille" par Jazz Journal) est sorti sur Outside in Music en septembre 2021, et aborde les thèmes de la spiritualité, du traumatisme et de l'action politique dans un ensemble cohérent et bien ficelé.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais la période qui a suivi la sortie de son premier album a été loin d'être facile pour Jalen Baker. Il était revenu à Houston quelques mois avant l'épidémie de Covid, et la pandémie a prolongé son séjour. Après être revenu pour la première fois en sept ans, il a trouvé dans sa ville natale un sentiment d'enracinement et de raison d'être, qu'il attribue au fait d'être entouré de sa famille. Tous ces changements allaient modifier sa façon de voir l'équilibre entre sa vie et sa carrière. "Je pense que mon point de vue sur beaucoup de choses a changé en ce qui concerne ce qui est prioritaire. Une grande partie de la musique de l'album reflète cette évolution", déclare-t-il. "J'ai trouvé la volonté d'accepter les changements au fur et à mesure qu'ils se présentent et de les embrasser.”

"Comme la pandémie nous l'a montré, on peut planifier des années à l'avance, poursuit Jalen Baker, mais au bout du compte, il faut faire confiance à l'univers ou à toute autre puissance supérieure en laquelle on croit et qui est le facteur décisif.” Cette combinaison de spiritualité et de croyance en une force supérieure provient de l'éducation religieuse de Jalen Baker. Bien avant d'étudier à Chicago et de faire ses armes à New York (avec Ulysses Owens Jr. et Jeremy Pelt), Jalen Baker a passé ses années de formation en tant que musicien dans l'église baptiste. "Jouer dans une église est une école en soi", dit-il.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)