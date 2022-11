Jazz Trotter : Jason Yeager - Unstuck in Time, The Kurt Vonnegut Suite

"[Jason] m'a toujours impressionné par son talent, sa curiosité et son désir de créer sa propre musique tout en investiguant réellement la tradition du piano jazz. " - Fred Hersch*"*

"Cette musique est merveilleuse et je crois qu'elle aurait été tout à fait dans les cordes de mon père." Edith Vonnegut, artiste

Publicité

Si Kurt Vonnegut a sans aucun doute trouvé sa véritable vocation d'auteur, en écrivant des classiques tels que “Abattoir 5”, “Nuit Mère”, “Le berceau du chat” et le recueil de nouvelles “Bienvenue à la maison des singes”, il a un jour spéculé sur une autre carrière potentielle. "Ce que j'aurais vraiment aimé être, dans un monde parfait, c'est un pianiste de jazz", a déclaré Kurt Vonnegut. "Je parle bien de jazz. Je ne parle pas de rock and roll. Je parle de la musique en renouvellement permanent que les noirs américains ont donné au monde."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le monde littéraire peut se féliciter que Kurt Vonnegut ait préféré la machine à écrire au piano, mais à l'occasion du centième anniversaire du grand satiriste, le pianiste et compositeur Jason Yeager lui offre ce qu'il y a de mieux : une nouvelle suite musicale inspirée des écrits de Kurt Vonnegut.

Sur “Unstuck in Time : The Kurt Vonnegut Suite”, Jason Yeager présente onze nouvelles compositions qui capturent de manière vibrante l'esprit incisif et la vision déformée de l'un des romanciers les plus inventifs et les plus célèbres du XXe siècle. L'album sort chez Sunnyside le 11 novembre 2022 pour coïncider avec le centenaire de Kurt Vonnegut et un événement spécial à la même date à la Vonnegut Library and Museum d’Indianapolis.

Il s'agit du septième enregistrement de Jason Yeager en tant que leader, après sa récente collaboration avec son épouse Julie Benko, qui a joué le rôle de Fanny Brice dans la reprise de “Funny Girl” à Broadway pendant le mois d'août, sur l'album “Hand in Hand” (Club44 Records).

Depuis qu'il a commencé à emprunter les livres de l'auteur sur les étagères de son père, Jason Yeager a trouvé des parallèles frappants entre Kurt Vonnegut et certains de ses musiciens préférés. "Je considère Vonnegut comme un écrivain virtuose, mais qui écrit aussi des pages qui se tournent", explique le pianiste. "Il ne complique pas inutilement son langage ; il est très agréable et facile de lire ses œuvres. Je le vois comme une sorte de Thelonious Monk dans le monde de la fiction, car il semble enfreindre un grand nombre des règles que l'on m'a enseignées en cours d'anglais. Il a également fallu beaucoup de temps à ces deux auteurs pour être plus largement acceptés et séduire. Monk est l'une de mes pierres de touche musicales, et Vonnegut a une voix tout aussi unique, et il est résolument singulier".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En écrivant les morceaux de” Unstuck in Time”, Jason Yeager a créé une musique qui suggère cette excentricité et ce caractère unique. Il a réuni un groupe d'exception capable de donner vie à sa palette : les multi-anches Lucas Pino et Patrick Laslie, les trompettistes Alphonso Horne et Riley Mulherkar, le tromboniste Mike Fahie, le vibraphoniste Yuhan Su, le bassiste Danny Weller et le batteur Jay Sawyer. En outre, le saxophoniste alto Miguel Zenón se joint à l'ensemble sur deux morceaux. "Je ne peux pas exprimer le travail incroyable que ces musiciens ont fait en rassemblant une musique vraiment difficile", dit Jason Yeager. "En même temps, ils ont tous été capables d'apporter leur personnalité unique au projet".

Curieusement, le lien entre Jason Yeager et son sujet est plus que celui d'un fan. Le grand-père et l'arrière-grand-père du pianiste étaient des architectes basés dans l'Indiana au milieu du XXe siècle, tout comme le père de l'écrivain, Kurt Vonnegut Sr. Pendant plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été associés dans le cabinet Vonnegut, Wright & Yeager. Parmi les projets sur lesquels le cabinet a travaillé figurent le bâtiment fédéral et le bâtiment de la Coca-Cola Bottling Co. à Terre Haute, la bibliothèque d'État d'Indianapolis, l'aéroport de Columbus, et des bâtiments scolaires et universitaires à Terre Haute et Indianapolis.

Ces liens familiaux ne sont cependant pas à l'origine de “Unstuck in Time” ; en fait, Jason Yeager n'avait pas en tête une suite complète de Kurt Vonnegut. La première composition de l'album, Blues for Billy Pilgrim, a été écrite peu après que Jason Yeager ait lu “Abattoir 5”, avec à l'esprit les aventures traumatisantes et déroutantes du protagoniste du roman, dont la chronologie est confuse. Au cours de la décennie qui a suivi, chaque œuvre de Kurt Vonnegut qu'il lisait semblait donner naissance à un nouveau morceau de musique, jusqu'à ce qu'un album complet basé sur le concept s’impose comme une étape logique.

Jason Yeager a puisé son inspiration dans tous les ouvrages de Kurt Vonnegut : le furtif morceau d'ouverture Now It's the Women's Turn fait référence au roman moins connu de 1987, “Barbe-Bleue”, tandis que le morceau en roue libre Bokonon, aux accents caribéens, porte le nom du chef religieux hors-la-loi de “Le berceau du chat”. La tendre Ballad for Old Solo est dédiée à l'un des extraterrestres du roman “Les sirènes de Titan” de Kurt Vonnegut, qui est également le sujet de la cosmique Tralfamadorian Rhapsody qui clôt l'album. Une marche militaire martienne du même roman sert de base au rythme de parade de Unk's Fate.

La devise scandée et le motif carnavalesque de Kilgore's Creed brossent un portrait décalé de l'alter ego de Kurt Vonnegut, Kilgore Trout, et Rudy's Waltz rend hommage au protagoniste du roman “Deadeye Dick” (Rudy Waltz) de 1982. Nancy's Revenge offre une suite à la problématique nouvelle "Welcome to the Monkey House", tandis que Blue Fairy Godmother est une ode patriotique au maître espion de “Nuit Mère”, peut-être fictif.

L'éclectisme de “Unstuck in Time” reflète la nature souvent inclassable de l'œuvre de Kurt Vonnegut ; on pourrait le qualifier de satiriste, d'auteur de science-fiction, d'humoriste, de fantaisiste ou de tout autre nom, mais aucun ne suffit à le cerner - ce qui le rend d'autant plus fascinant pour Jason Yeager. "Beaucoup de mes artistes préférés sont difficiles à caser dans une catégorie", dit-il. "Fred Hersch, par exemple, a été un professeur et un mentor pour moi, et bien qu'il soit classé comme un artiste de jazz moderne contemporain, sa musique englobe vraiment différents univers de la musique classique, du jazz, des chansons folkloriques et de nombreux autres domaines. Miguel Zenón peut englober des influences allant de la musique traditionnelle de Porto Rico au jazz contemporain en passant par le bebop. Stevie Wonder est un autre maître qui est au-delà de toute catégorie. Je suis vraiment attiré par ce genre d'artistes".

Jason Yeager

La musique vibrante et colorée du pianiste-compositeur Jason Yeager, basé à New York, embrasse une panoplie d'influences, de Kurt Vonnegut et Thelonious Monk à la musique folklorique argentine et chilienne, ainsi que les questions sociopolitiques de notre époque. Outre la sortie de “Unstuck in Time : The Kurt Vonnegut Suite” (Sunnyside Records), Jason Yeager sort “Hand in Hand” (Club 44) en août 2022, un album en duo avec son épouse, la célèbre chanteuse et actrice de Broadway Julie Benko. Jason Yeager a déjà publié “All At Onceness” avec le Randal Despommier, “United” avec le violoniste Jason Anick, et “New Songs of Resistance”, avec des morceaux de nueva canción réimaginés d'Amérique latine et des compositions originales. Il a joué sur les cinq continents dans des lieux aussi renommés que le Carnegie Hall, le Birdland, le Smalls Jazz Club, le Qintai Concert Hall et le Panama Jazz Festival. Accompagnateur et collaborateur régulier, Jason Yeager a joué et/ou enregistré avec des artistes de renom tels que Luciana Souza, Ayn Inserto, Miguel Zenón, Greg Osby, Sean Jones, Ran Blake, George Garzone, Sara Serpa, Noah Preminger, Ben Monder ou Rudresh Mahanthappa. Pédagogue engagé, il est professeur adjoint de piano au Berklee College of Music de Boston.

(extrait du communiqué de presse en anglais - Traduction E. Lacaze / A. Dutilh)