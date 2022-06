Jazz Trotter : Jazz Out of Norway #10

La scène jazz norvégienne a tout pour plaire. On y trouve tous les courants des musiques contemporaines, d’avant-garde, orchestrales, expérimentales, jazz vocal et jazz rock, qui fédèrent un public qui - belle prouesse ! - rajeunit et se retrouve de plus en plus nombreux dans ces musiques plurielles. On y entend l’écho des musiques traditionnelles, aux instruments porteurs de patrimoine, joués par les musiciens d'aujourd'hui. On y découvre enfin, l’héritage classique de compositeurs de premier plan qui ont laissé une empreinte durable. Tout cela contribue à situer la scène musicale norvégienne à un niveau élevé. Pas de miracle, il faut saluer les politiques publiques ainsi qu’un système pédagogique ouvert qui permettent d’atteindre de tels résultats. Ici, la culture, on l’aime donc on la protège.

Cette scène norvégienne possède, avant toute chose, mystère et modestie. Des qualités qui naissent dans des endroits reculés, ou moins exposés. C'est là que se trouvent les vrais trésors. Loin des projecteurs, il est permis de prendre des risques, de tenter et d'échouer. Le mot "janteloven", (la Loi de Jante, selon l’écrivain Aksel Sandemose ), là-bas, on le comprend. Cela veut dire qu’on n’essaye pas de paraître, on fait simplement les choses différemment.

Publicité

La créativité de la scène jazz norvégienne est impressionnante, par rapport à une densité de population peu élevée. Elle surprend et séduit ceux qui l'approchent. Elle s'est développée sur une nécessité de s'ouvrir aux cultures du monde en préservant un espace à soi, que chacun cultive et chérit. Au lieu d'attendre la vague, la hype, ici on invente ses propres règles, on réfléchit aux problèmes de l’époque. On s’en donne les moyens puisqu’on les a.

Pour le comprendre, inutile de prendre l'avion, du moins pour l'instant. Les 30 titres sélectionnés dans cette compilation en donnent un parfait aperçu. Cela dit, après l’avoir écoutée, il vous en faudra peut-être plus. C’est tout ce qu’on vous souhaite !

(extrait du communiqué de presse)