Jazz Trotter : Jean Fineberg - Jean Fineberg & Jazzphoria

Bien que cet album soit le premier qu'elle enregistre sous son propre nom, Jean Fineberg est tout sauf une nouvelle venue dans le monde de la musique. Depuis le début des années 1970, elle s'est forgée un palmarès impressionnant qui comprend des groupes de rock et de fusion, des séances de travail sur des tubes pop et des tournées avec des icônes du jazz, de la salsa et des auteurs-compositeurs-interprètes. Nombre de ces réalisations se retrouvent dans son premier album, qui la place à la tête d'un octet (le Jazzphoria du titre) avec la saxophoniste baryton et clarinettiste basse Carolyn Walter, la claviériste et flûtiste Erika Oba, les trompettistes Marina Garza et Tiffany Carrico, la guitariste Nancy Wenstrom, la bassiste Susanne DiVincenzo, le batteur Lance Dresser et des invités spéciaux.

Une grande partie du personnel de Jazzphoria recoupe celui du Montclair Women's Big Band, le célèbre ensemble de la Bay Area de San Francisco, dont Jean Fineberg est la directrice adjointe et la compositrice résidente depuis 1997. Elle souhaitait concentrer la force créative de ce groupe de 17 musiciens dans un ensemble de quatre instruments à vents. "Je voulais une atmosphère d'équipe", ajoute-t-elle à propos de sa stratégie. "Nous avons cela dans le big band, ainsi que dans Jazzphoria... Notez que nous avons un homme à la batterie, donc nous ne sommes pas un de ces groupes unisexe !".

Ce n'est pas vraiment un groupe monogénique non plus, malgré la dominante jazz évidente. Jean Fineberg mène Jazzphoria à travers une variété sauvage de sons et de styles. Le morceau d'ouverture Bluesworthy est un swing classique de big band, tandis que Unfinished Business est un tango dissimulé. Dive Bar est un blues cinglant guidé par la guitare. Raw Bar, bien qu'il utilise un langage harmonique moyen-oriental, rappelle le groupe de fusion Deuce, que JeanFineberg a co-dirigé dans les années 1980.

La palette élargie de couleurs musicales est renforcée par un éventail tout aussi large de solistes. Chacun des huit membres principaux du groupe a droit à une mise en lumière (et sur plusieurs instruments, dans le cas de Jean Fineberg, Erika Oba et Carolyn Walter). Il en va de même pour leurs invités. Jennifer Jolly joue un piano musclé sur le groove de la Nouvelle-Orléans More Funner ; la percussionniste Michaelle Goerlitz apporte une énergie piquante au calypso de St. Mildred the Short's ; Ariane Cap double le bluesy Live at the Buck Snort Saloon avec sa basse slap ; et Ellen Seeling - la partenaire de direction de Jean Fineberg au sein du MWBB - offre une ligne de trompette magnifique et sensuelle sur Unfinished Business de Nancy Wenstrom.

Née le 1er avril 1946 dans le Bronx et élevée dans la ville voisine de New Rochelle, Jean Fineberg savait qu'elle était une musicienne dès sa plus tendre enfance. Elle commence à étudier le piano à 6 ans et le violon à 9 ans avant de découvrir la flûte à 11 ans. Elle a également tâté de la batterie et de la guitare à l'adolescence, puis s'est mise à étudier le saxophone ténor, qui est devenu son instrument principal. Elle l'emmène avec la flûte à l'université d'État de Pennsylvanie, où elle obtient successivement deux licences et une maîtrise.

En 1972, Jean Fineberg devient membre fondateur d'Isis, un groupe jazz-rock entièrement féminin basé à Manhattan. Bien que le groupe n'ait jamais connu de succès commercial majeur, il a reçu des critiques positives et a ouvert à Fineberg des portes sur la scène musicale new-yorkaise. En plus des trois albums d'Isis, elle a joué sur des dizaines d'enregistrements dans les années 1970 et 1980, y compris des tubes de David Bowie, Sister Sledge et Chic, ainsi que sur la section des cuivres des Brecker Brothers. Elle a fait une tournée avec Laura Nyro et la tromboniste de jazz Melba Liston et s'est produite avec Dizzy Gillespie et Clark Terry au Carnegie Hall. Au milieu des années 80, Jean Fineberg a cofondé (avec Ellen Seeling) le groupe de fusion Deuce, qui est devenu un incontournable des festivals de jazz et a enregistré deux albums.

S'installant dans la baie de San Francisco, Fineberg s'est refait une place dans les années 90 en tant que musicienne de premier plan sur la Côte Ouest, avant de rejoindre en 1997 le Montclair Women's Big Band nouvellement créé par Seeling. Au cours des 25 années qui ont suivi, ce groupe a été sa principale activité, tant dans la section des anches qu'en tant que principale compositrice et arrangeuse du groupe.

Jean Fineberg enseigne au California Jazz Conservatory de Berkeley, où elle dirige des stages annuels de jazz et de blues pour les femmes et les jeunes filles ("ma façon d'essayer de faire avancer les choses"). Sur le plan extra-musical, elle a publié ses poèmes dans plus de 20 revues ; son nouveau recueil s'intitule A Mobius Path (Finishing Line Press).

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

