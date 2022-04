Jazz Trotter : Jean-Michel Pilc - Alive, Live at Dièse Onze, Montréal

La spontanéité est probablement l'élément le plus important de l'expression du jazz, elle est l'immédiateté de la créativité dans sa manifestation la plus pure et la plus aventureuse. Pour le pianiste Jean-Michel Pilc, le concert représente le summum de ce niveau de spontanéité. Dans sa nouvelle parution chez Justin Time Records – “Alive – Live at Dièse Onze, Montréal ” – Jean-Michel et ses acolytes Rémi-Jean LeBlanc et Jim Doxas, respectivement à la basse et à la batterie, en font la preuve. Dans ses notes de présentation, Jean-Michel Pilc décrit cet état comme: "Des musiciens improvisant dans leur habitat naturel, le club de jazz, faisant de la musique pour l’amour de la musique, sans jamais se répéter et créant des sons qu'ils ne reproduiront jamais".

Le jazz au plus haut niveau raconte des histoires vivantes, et celles racontées par le trio sont des contes fascinants, nuancés, complexes, riches en textures, en couleurs et en rebondissements inattendus. Ce concert, enregistré en juin 2021, marquait la première représentation du trio depuis le début de la pandémie de COVID-19: "La musique était vitale, pour nous comme pour le public, et nous avons ressenti toute la gamme des émotions humaines." La musique reflète cela et parcourt des chemins remarquablement sinueux et variés, mais toujours tendus vers leur destination finale. Au cours de ce voyage, comme le dit Jean-Michel Pilc, « l'imprévisibilité devient évidence ».

Aussi intenses qu’aient été les émotions, la musique du trio est brillamment conçue et totalement cohérente. Elle témoigne non seulement de la maîtrise des musiciens, mais aussi de leur compréhension mutuelle, de leur sensibilité partagée, et d’une profonde quête commune. C'est aussi un exemple d'improvisation collective au plus haut niveau : "Depuis un moment, tous mes concerts sont totalement improvisés : pas de programme, rien de préparé, seulement la musique pour nous guider. Je monte sur scène tel un nouveau-né, prêt à chaque fois pour une nouvelle vie, un nouveau voyage, une nouvelle expérience. Mes compagnons font partie de cette expérience autant que moi-même, chaque note qu'ils jouent fait partie de cette vie commune que nous partageons sur scène.”

L'improvisation collective est souvent considérée comme un jeu de hasard, basé sur l’espoir que la musique fonctionnera suffisamment pour être appréciée par le public. Mais entre les mains de superbes musiciens unis par une direction commune, les résultats deviennent exaltants, captivants et passionnants. C'est certainement le cas ici. Comme l'a dit le légendaire Harry Belafonte à propos de Jean-Michel Pilc : "Au-delà de tout ce que l'on peut dire sur sa technique magistrale et la beauté de son toucher, c'est l'imprévisibilité qui est au cœur de son talent remarquable."

La musique ici contient des surprises tissées de manière transparente et délicieuse au sein de chaque pièce individuelle. Deux classiques de Miles Davis en fournissent un excellent exemple, de la pure simplicité du lyrisme de Nardis, comme une chute de neige en constante évolution, au grondement de All Blues, culminant dans une explosion d'une intensité et d'une férocité à couper le souffle. Softly, as in a Morning Sunrise traverse plusieurs étapes musicales, depuis ses fragments de mélodie initiaux jusqu'à des crescendos tonitruants et des grooves profonds qui ne perdent jamais de vue la mélodie.

Deux pièces originales de Jean-Michel Pilc sont également incluses - 11 Sharp, en constante évolution dans sa variété mélodique et son intensité émotionnelle; et la pièce-titre Alive, une incursion évocatrice, au lyrisme hypnotique, qui clôt ce magnifique album sur une note subtile et surprenante.

Une telle musique ne peut être réalisée que par des musiciens de l’envergure de Jean-Michel Pilc, Rémi-Jean LeBlanc et Jim Doxas. Ces deux derniers ne sont en aucun cas simplement des « accompagnateurs » de Jean-Michel Pilc, car la musique du pianiste exige un engagement complet de la part de chaque musicien. Tout au long de l'album, les solos de basse et de batterie font partie intégrante des pièces et ne sont jamais là accessoirement; ils sont un élément essentiel du tissu de chaque morceau.

Vous y trouverez sept pièces supplémentaires couvrant un large éventail, dont une version explosive de Freedom Jazz Dance d'Eddie Harris, ainsi que deux standards, une pétillante version de Someday My Prince Will Come et un très émouvant My Funny Valentine ; une version très inattendue d'Eleanor Rigby de Lennon & McCartney; une version tout aussi surprenante de All the Things You Are de Jerome Kern; une très belle version de Rodgers & Hart's My Romance ; et un voyage latin et explosif sur Mr. P.C. de John Coltrane.

Compositeur et pianiste extrêmement prolifique et aux facettes multiples, Jean-Michel Pilc accumule également de nombreuses expériences professionnelles d’envergure comme la direction musicale de Harry Belafonte ; une performance en duo avec la légende de l'opéra Jessye Norman; un trio légendaire avec François Moutin et Ari Hoenig; une commande à grande échelle basée sur l’oeuvre de Charlie Chaplin; et plus d'une douzaine d'albums en tant que leader et de nombreux autres en tant que co-leader et sideman. Sans aucun doute, Jean-Michel Pilc est l'un des pianistes/compositeurs les plus importants de ces 25 dernières années.

(extrait du communiqué de presse)

