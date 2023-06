Jazz Trotter : Jeff Coffin - Look for Water

"L'eau, c'est la vie. Sans elle, nous n'existons pas. L'eau peut nourrir les gens, elle peut nourrir et régénérer. L'eau est notre source d'existence. “Look For Water” signifie trouver sa source... c'est l'endroit où l'on trouve le bonheur. C'est votre lieu saint, votre espace sacré. Je crois que ce jour-là, nous avons tous trouvé de l'eau ensemble, à travers le son..." - Jeff Coffin

Jeff Coffin présente “Look For Water” dans la foulée de son album “Between Dreaming and Joy” (2022), qui a été nommé aux Grammy. Démontrant les qualités de compositeur de Jeff Coffin, “Look For Water” est en quelque sorte une inversion de “Between Dreaming and Joy”. Coffin troque l'ensemble en super grand format de son dernier album pour des enregistrements en binôme avec divers instruments de petite taille qui soulignent efficacement la formidable interaction entre les membres de l'ensemble. Le batteur Johnny Vidacovich, le bassiste James Singleton, le saxophoniste ténor Tony Dagradi et la violoncelliste Helen Gillet mettent leur talent de musicien au service du 22e album de Jeff Coffin en tant que leader.

Un jour fatidique de 2021, alors que la Nouvelle-Orléans sortait de la fermeture imposée par le Covid, la violoncelliste Helen Gillet a organisé une représentation avec Jeff Coffin dans une grande salle en plein air de NOLA, le Broadside Theatre. Pour ajouter quelque chose de différent au deuxième set, Jeff Coffin a demandé au batteur Johnny Vidacovich de se joindre à eux pour quelques duos. Le bassiste James Singleton et le saxophoniste ténor Tony Dagradi sont apparus comme une extension naturelle de ce personnel en raison de leur travail avec Johnny Vidacovich en tant que membres fondateurs du supergroupe de la Nouvelle-Orléans Astral Project. Coffin note : "Ils jouent ensemble depuis plus de 40 ans et leur communication me semble presque télépathique. Rien ne remplace la familiarité et ces musiciens sont définitivement une famille l'un pour l'autre".

Cette soirée de 2021 au Broadside Theater est à l'origine d'une session d'enregistrement impromptue quelques jours plus tard. Pendant les trois heures imposées par la disponibilité du groupe, Coffin a pu capturer l'éclair dans une bouteille. Une lettre d'amour à la Nouvelle-Orléans sous sa forme la plus authentique - une célébration d’une approche spécifique de la mélodie qui contribue à l'éclat, à la vivacité et à l'urgence de la musique de la Nouvelle-Orléans. Au cœur de l'album se trouvent l'acuité rythmique et l'âme qui émanent de la batterie de Vidacovich. Le batteur imprègne l’enregistrement de sa connaissance profondément enracinée des rythmes africains, un autre pilier de la musique de la Nouvelle-Orléans.

L'album commence sur une note ludique avec Toy Piano. Ce court morceau met en scène Vidacovich jouant d'un petit piano jouet rouge installé à côté de sa batterie pendant la session d'enregistrement. Jeff Coffin note : "Son humour transparaît dans tout ce qu'il fait et j'ai eu le sentiment que sa belle intention et son humour étaient une excellente façon de commencer l'enregistrement". Le titre Look For Water est une phrase qui est venue à Jeff Coffin dans un rêve alors qu'il était à la Nouvelle-Orléans. Jeff Coffin indique que "pour moi, elle signifie l'importance de rechercher les choses qui nous nourrissent. Sans eau, nous ne survivons pas. Nous ne nous épanouissons pas. Nous n'existons pas. C'est ce que je ressens, métaphoriquement, pour la musique également. J'ai l'impression de "chercher de l'eau" chaque fois que je fais de la musique... Je pense que la plupart des musiciens, si ce n'est tous, sont à la recherche d'un sentiment de bonheur, de connexion, de communication, de pertinence et de raison d'être".

Avec un magnifique solo de batterie thématique de Vidacovich, Sweet Magnolias évoque la beauté des fleurs du magnolia, si étroitement liées au Sud et à la Nouvelle-Orléans en particulier. L'album se poursuit avec deux compositions originales de Coffin, toutes deux dédiées à la mémoire de deux grands noms du jazz qui ont contribué à son éducation musicale. "Milford", écrite en hommage au percussionniste de génie Milford Graves, met en scène Coffin en duo avec Vidacovich. Coffin note que "le jeu de Johnny sur ce morceau et sur l'ensemble de l'album est sublime et résonne profondément à tous points de vue. J'aime à penser que Milford et lui sont taillés dans une même étoffe spirituelle et musicale". Yusef est écrit en l'honneur du titan du saxophone Yusef Lateef. Le morceau semble être une extension naturelle de la musique de Lateef. Jeff Coffin a acheté le principal ténor Mark VI de Lateef après son décès et a composé ce morceau sur ce même saxophone. Coffin déclare : "Je me suis enregistré en train de jouer du ténor pour la première fois et cette mélodie est sortie toute seule. J'aime à penser que Yusef a laissé un morceau pour moi dans l'instrument. Elle est toujours dédiée à son incroyable esprit et à l'héritage qu'il a laissé derrière lui."

L'album se termine par Luminosity, avec la violoncelliste Helen Gillet. “Nous avons inclus Helen Gillet et son incroyable jeu de violoncelle sur cet album parce qu'elle représente pour moi un lien profond et puissant avec toute cette communauté... Son jeu sur cet air est si magnifique et éthéré et on peut vraiment entendre son histoire avec Johnny, James et Tony dans la façon dont ils jouent ensemble", explique Jeff Coffin. À propos de l'ensemble de l'album, Coffin déclare : "J'ai eu l'impression que les morceaux étaient une nouvelle vague de musique qui se levait comme l'aube d'un nouveau jour. Lumineux, coloré, plein d'espoir, en expansion, plein d'émerveillement, et j'aime vraiment la façon dont ce projet s'est déroulé. Tout le monde est magique dans ce projet".

(extrait du communiqué de presse - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)