Jazz Trotter : Jiggs Whigham - Copenhagen Trio

“Jiggs' Back In Town” est le résultat de deux jours de studio en octobre 2021, lorsque la sensation américaine du trombone a visité Copenhague en tant qu'invité de son collègue tromboniste Anders Jacobsen. Sur cet album, Jiggs Whigham montre qu'il maîtrise tous les éléments dont un tromboniste peut rêver. Un son excellent, une technique brillante et un langage tonal qui lui est propre. Associés au son mélodieux de Pelle von Bülow et à la subtile précision rythmique de Matthias Petri, les trois musiciens forment un trio accompli.

Connu pour son jeu fluide et expressif, Jiggs Whigham pose sa propre empreinte sur des compositions de Thelonious Monk, Antonio Carlos Jobim et George Gershwin, entre autres. Il en résulte huit morceaux marqués par la contemplation et l'amour de la musique.

Jiggs Whigham s'est fait connaître dès l'âge de 17 ans, en tant que soliste et premier trombone du Glenn Miller Orchestra, sous la direction de Ray McKinley. Deux ans plus tard, il est premier trombone et tromboniste soliste avec Stan Kenton. Frustré par le contexte commercial, il émigre en Allemagne en 1965 pour jouer avec l'orchestre de jazz de Kurt Edelhagen. Pendant de nombreuses années, il a été le directeur musical du BBC Big Band et le directeur artistique du Berlin Jazz Orchestra. Jiggs Whigham a souvent été qualifié de "secret le mieux gardé d'Europe", car c’est ici qu’il a passé la plus grande partie de sa carrière professionnelle.

Aujourd'hui, Jiggs Whigham est actif en tant que soliste, compositeur, auteur et enseignant. Il a joué avec Count Basie, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon et Lee Konitz, pour n'en citer que quelques-uns.

Le guitariste Pelle von Bülow est le fils d'Anders Jacobsen, l'homme responsable de la mise en place de ce projet, et représente la troisième génération de musiciens de jazz de la famille Bülow, puisqu'il est le fils de Christina von Bülow et le petit-fils de Fritz von Bülow. Il est l'un des plus grands talents de la scène danoise, où il est actif depuis huit ans, jouant en tant que sideman avec des musiciens tels que Mathias Heise et Jesper Thilo. Matthias Petri, lui, est diplômé de la Manhattan School of Music et l'un des bassistes de jazz les plus demandés au Danemark depuis ses débuts en 2010.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Jiggs Whigham Trio est en tournée au Danemark du mardi 18 au vendredi 28 avril.