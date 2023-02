Jazz Trotter : Jim Snidero - Far Far Away

Sur “Far Far Away”, le saxophoniste alto Jim Snidero rencontre le légendaire guitariste Kurt Rosenwinkel pour un voyage particulièrement aventureux. De retour en studio après ses triomphes sur scène (le chef-d'œuvre “Live at the Deer Head Inn”, classé cinq étoiles par DownBeat, Savant, 2021), le célèbre alto s'associe à l'inimitable guitar hero.

Un duo aussi intriguant qu’improbable qui ouvre les portes du possible au saxophoniste : "Pour moi, Kurt est l'une des grandes figures du jazz du XXIe siècle. Sa conception du son et son phrasé sont tellement originaux et fascinants, mais son jeu est fermement ancré dans la tradition. Réussir cette combinaison n'est pas une mince affaire. Il y a là tellement de choses dont je voulais tirer parti en tant que compositeur".

En choisissant d'écrire de nouveaux morceaux adaptés au style de Kurt Rosenwinkel, Jim Snidero regarde l'horizon et ce qui se trouve au-delà. Et en faisant revenir l'excellente section rythmique de “Live at the Deer Head Inn” - le pianiste Orrin Evans, le bassiste Peter Washington et le batteur Joe Farnsworth - il reconnaît l'existence d'une combinaison gagnante de musiciens tout en recentrant leurs efforts : “ L'enregistrement en public était vraiment axé sur l’instant présent : "Un gage d'espoir, une prière pour le retour des concerts en direct", comme l'a si bien dit le London Jazz News. Il s'agissait simplement de se rendre sur scène, de se détendre et de jouer des morceaux qui, nous l'espérons, apporteraient un peu de joie au public en ces temps difficiles. Avec l'ajout de Kurt, et l'accent mis sur les originaux, cet album est vraiment très différent."

“Blue Afternoon” (Criss Cross, 1989) de Jim Snidero a été qualifié à juste titre de classique moderne grâce à son inclusion dans The Penguin Jazz Guide : The History of the Music dans les 1001 meilleurs albums. Il a fait tourner bien des têtes en jouant sur ses propres arrangements orchestraux saisissants sur “Strings” (Milestone, 2003/Savant, 2021), qui, lors de sa réédition en 2021, a reçu la plus haute note possible ("CHOC") de Jazz Magazine (France) et a vu la musique et son créateur cités comme "appartenant à un club très fermé (Fischer, Ogerman, Sauter) de grands succès du genre". Au plus fort de la pandémie de COVID-19, alors que les opportunités de concerts étaient risquées et rares, Jim Snidero a trouvé un moyen et a triomphé avec “Live at the Deer Head Inn”, suscitant une grande admiration et une rare critique 5 étoiles dans DownBeat Magazine.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Jim Snidero

A Pittsburgh (USA) vendredi 17 février à 18h au Con Alma

Jim Snidero (saxophone alto)

Alton Merrell (piano)

Chris McGw (contrebasse)

Tom Wendt (batterie)