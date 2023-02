Jazz Trotter : Joe Locke - Makram

Avec des influences soul, swing et world-music, synthétisées dans le style inimitable de Locke, “ Makram ” présente une série de nouvelles compositions de Joe Locke et ses retrouvailles avec son célèbre quartet : le pianiste Jim Ridl, le bassiste Lorin Cohen et le batteur Samvel Sarkisyan.

Joe Locke est connu pour sa polyvalence stylistique et sa capacité à créer des liens. Son approche diversifiée a été affinée au fil des ans par des prestations avec des musiciens aussi remarquables que Grover Washington Jr, Raul Midón, Kenny Barron, Eddie Henderson, Cecil Taylor, Dianne Reeves, Eddie Palmieri, Ron Carter, Bob Berg, les Beastie Boys, l'Orchestre symphonique de Münster, le Spanish Harlem Orchestra ou l'Orchestra da Camera della Sardegna..

Nommé en l'honneur du talentueux bassiste libanais Makram Aboul Hosn, l'album s'ouvre sur un arrangement uptempo de Love for Sale de Cole Porter, une base flottante, serrée et swinguante pour les solos vifs de Joe Locke, Jim Ridl et Samvel Sarkisyan. Soulful et mélancolique, Raise Heaven est un hommage lyrique au regretté Roy Hargrove, reflétant la révérence avec laquelle le trompettiste abordait les ballades tout en faisant un clin d'œil à son amour du R&B, comme en témoigne son travail avec le RH Factor. La chanson est soutenue par l'arrangement délicat des cuivres du tromboniste et coproducteur de l'album, Doug Beavers.

Pivotant vers un blues mineur agrémenté d'une mélodie moyen-orientale addictive gérée en 5/4, le titre de l'album, Makram, glisse avec grâce tout en conservant une énergie fougueuse de type rock. Samvel Sarkisyan guide le morceau de manière experte grâce aux solos de Jim Ridl et Joe Locke, accentués par Samir Nasr Eddine au oud et Bahaa Daou au riq, une version marocaine plus petite du tambourin. Délicate, sombre et représentative de la vulnérabilité politique des États-Unis, Elegy for Us All témoigne de la profonde tristesse de Joe Locke face aux influences sombres qui, selon lui, menacent la démocratie aux États-Unis. La vaste mélodie de Joe Locke décrit bien le chagrin que suscite l'observation des tentatives actuelles de revenir sur des décennies de progrès réalisés depuis l'époque des droits civiques dans le pays.

Écrit en l'honneur de son grand-père, Tushkin a été composé par Samvel Sarkisyan, avec une introduction au vibraphone et au piano écrite par Joe Locke. La pièce fait appel au talentueux multi-instrumentaliste Tim Garland au saxophone soprano, à la clarinette basse et à la flûte. S'inspirant du génie de Satellite de John Coltrane, Shifting Moon voit Joe Locke slalomer habilement sur des changements d'accords complexes, tandis que la batterie percutante de Samvel Sarkisyan passe d'un groove rock lourd en 4/4 à un rythme en 7/4. La mémoire du guitariste, ancien collaborateur et ami Vic Juris est saluée avec amour par Jim Ridl avec son Song For Vic Juris, une ballade chatoyante qui évoque l'héritage de la carrière musicale de Juris.

Rappelant l'apogée du hardbop, Interwoven Hues de Lorin Cohen nous ramène à la maison. À la fin de la chanson, tout le monde a fait des solos qui feraient sourire Horace Silver ou Cedar Walton. Un épilogue approprié, le set se termine par un solo de Joe Locke sur Lush Life de Billy Strayhorn. Dansant seul avec son instrument, Joe Locke livre une performance caractéristique qui entrelace élégamment l'héritage de Strayhorn avec le sien.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Joe Locke

A Rockville (USA) vendredi 17 & samedi 18 février à 20h30 dans le cadre du Mid-Atlantic Jazz Festival