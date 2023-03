Jazz Trotter : John Bailey "Time Bandits"

“[John Bailey] est un trompettiste qui sonne comme s'il avait pris le flambeau des cuivres de Dizzy Gillespie... aussi net et précis qu'un costume Dolce & Gabbana.” – George W. Harris, Jazz Weekly

“Lorsqu'on décrit John Bailey en tant que trompettiste, musicien et compositeur, il est facile de manquer de superlatifs... un musicien mature au sommet de son art qui attend d'être transcrit par la prochaine génération.” – Michael Hackett, ITG Journal

Publicité

John Bailey a traversé pratiquement tous les styles et toutes les époques du jazz au cours de sa carrière, se forgeant une voix immédiatement reconnaissable et devenant le trompettiste attitré d'une variété d'artistes impressionnante. Il saute entre ces divers centres d’intérêt avec l'agilité d'un vétéran du voyage dans le temps sur « Time Bandits » , son troisième disque en tant que leader.

Le groupe est une dream team pour Dave Bailey, qui a réuni un ensemble tout aussi étonnant pour chacun de ses albums précédents. Victor Lewis est la seule constante parmi eux. "Victor a un jeu d'un très haut niveau", se réjouit Bailey, "et il peut l'appliquer à pratiquement n'importe quel groove, tout en orchestrant constamment les initiatives de ses partenaires !”

Le désir de Dave Bailey de travailler avec George Cables n'a guère besoin d'être expliqué. Le pianiste a collaboré avec la plupart des géants de la musique, depuis ses débuts au sein des Jazz Messengers d'Art Blakey jusqu'aux concerts et aux enregistrements avec Sonny Rollins, Joe Henderson, Woody Shaw, Dexter Gordon, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson ou Art Pepper. Il continue d'étonner au sein du all-stars The Cookers. Le trompettiste déclare : "George est une source d'inspiration profonde. Il m'a époustouflé pour la première fois lorsque, adolescent, j'ai entendu la « Manhattan Symphonie » de Dexter Gordon. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai rapidement ressenti sa chaleur et sa générosité, tant sur le plan musical que personnel."

Bassiste toujours très sollicité, Scott Colley a atteint des sommets lors d'une prestation en duo avec le guitariste Jim Hall au Village Vanguard. "J'ai pu constater qu'il n'était pas seulement un virtuose de son instrument, mais aussi un musicien d'une étonnante empathie", raconte Bailey. "Il avait une excellente hauteur de ton, un grand swing et de grandes oreilles ; autant de qualités que les musiciens apprécient au plus haut point !”

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au cours de sa carrière de près de quatre décennies, Bailey a travaillé avec certains des plus grands noms dans un large éventail de styles. Il a grandi en écoutant du bebop et du rock classique, a été encadré par le grand trompettiste et multi-instrumentiste de Chicago Ira Sullivan, a joué avec le légendaire batteur Buddy Rich avant de quitter l'université, et a fait de longs séjours avec l'icône du R&B Ray Charles, le maître conguero Ray Barretto, le chanteur Frank Sinatra Jr. et l'innovateur du latin jazz Arturo O'Farrill, entre autres.

« Time Bandits » - le titre n'a rien à voir avec le film de Terry Gilliam de 1981, bien que l'amour de Bailey pour les Monty Python n'ait pas pu nuire à son attrait - présente les goûts éclectiques et les juxtapositions surprenantes qui suggèrent qu'il a peut-être fabriqué une machine à remonter le temps dans ses rares moments de loisir entre les concerts. Comment expliquer autrement sa maîtrise de tant d'influences disparates ? “C'est toujours une bonne idée pour nous, artistes de jazz, de remonter le temps et d'écouter les maîtres, de s'amuser à absorber ce qui nous plaît et de rejeter ce qui ne nous plaît pas. Prendre, comme le ferait un bandit, le matériel et jouer avec lui sans relâche jusqu'à ce que nous soyons satisfaits."

(extrait du communiqué de presse, traduit par Valentin Lévy-Chaudet et Alex Dutilh)