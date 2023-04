Jazz Trotter : John Pizzarelli - Stage & Screen

“ Stage & Screen ” célèbre le 40ème anniversaire du premier enregistrement de John Pizzarelli en 1983, “I'm Hip (Please Don't Tell My Father)”. Il comprend des chansons couvrant près d'un siècle de musique américaine, auxquelles John Pizzarelli, le bassiste Mike Karn et le pianiste Isaiah J. Thompson ont donné une nouvelle vie.

John Pizzarelli, guitariste et chanteur de renommée mondiale, a dédié plusieurs de ses albums aux grands auteurs-compositeurs et interprètes qui ont contribué à établir le Great American Songbook et le canon de la musique pop : Nat King Cole, Frank Sinatra, Paul McCartney, Richard Rodgers et Duke Ellington, pour n'en citer que quelques-uns. Avec ce nouvel album, John Pizzarelli explore cette fois la scène de Broadway et le grand écran.

"En réfléchissant aux chansons que j'aime vraiment jouer, j'ai été frappé par le nombre d'entre elles qui proviennent d'un spectacle de Broadway ou d'un film", explique John Pizzarelli. "Une idée comme “Stage & Screen” me permet d'explorer un large éventail d'auteurs-compositeurs et d'époques, et offre une multitude de nouvelles possibilités.”

Il est rejoint pour l'occasion par son nouveau trio composé du bassiste Mike Karn et du pianiste Isaiah J. Thompson, deux talents avec lesquels John Pizzarelli a rapidement découvert une alchimie, même si leur calendrier de tournée a été perturbé pendant deux ans. Alors que Mike Karn travaille avec John Pizzarelli depuis sept ans, Isaiah J. Thompson a rejoint le trio il y a seulement trois ans, fin décembre 2019. Quelques mois plus tard, sa collaboration a été interrompue par la pandémie, avant que le groupe ne reprenne ses activités en août 2021. “Stage & Screen” a été enregistré quelques mois plus tard, mais le groupe donne l'impression d'avoir passé des années sur la route.

"C'est un super petit groupe, et je peux aller dans beaucoup d'endroits différents avec Mike et Isaiah", s'extasie John Pizzarelli. En 2015, alors qu'il était à la recherche d'un nouveau bassiste, il a envisagé de revenir à la musique en petite formation et, en particulier, à un trio sans batterie. Il a demandé à deux amis, le tromboniste John Mosca et le saxophoniste Harry Allen, de lui faire des recommandations. Le seul nom commun aux deux listes était celui de Mike Karn.

John Pizzarelli a rencontré Isaiah J. Thompson encore plus tôt, en 2013, alors que le pianiste n'avait que 16 ans. Le guitariste animait alors une série de projection de films au Jacob Burns Film Center de Pleasantville, à New York (dans le studio duquel “Stage & Screen” a été enregistré), accompagné par les élèves de Jazz House Kids, l'organisation à but non lucratif fondée par Melissa Walker et Christian McBride. Le jeune Thompson lui avait déjà tapé dans l’œil, et lorsque John Pizzarelli a demandé à McBride de lui recommander un pianiste et qu'il a vu le nom de Thompson parmi les suggestions, il s'est souvenu de cette première impression. "Je plaisante toujours en disant que je l'aurais engagé tout de suite, mais qu'il a d'abord dû passer par le bal de fin d'année", s'amuse Pizzarelli.

"L'idée de sortir ces chansons du contexte de leurs spectacles ou de leurs films m'intéressait", explique John Pizzarelli. "Avec un nouvel arrangement, on peut changer le sens d'une chanson. C'est ce que nous avons fait toute notre vie en tant que musiciens de jazz : essayer de trouver comment rendre différentes ces chansons classiques, qu'il s'agisse d'un standard ou d'un tube des Beatles. C'est toujours très amusant".

Le guitariste et chanteur John Pizzarelli a été salué par le Boston Globe pour avoir "revigoré le Great American Songbook et re-popularisé le jazz". Considéré comme l'un des principaux interprètes contemporains du Great American Songbook, Pizzarelli a élargi son répertoire en y incluant la musique de Paul McCartney, Joni Mitchell, Neil Young, Tom Waits, Antonio Carlos Jobim et les Beatles. En plus d'être chef d'orchestre et soliste, Pizzarelli a été l'invité spécial de grands noms de la pop tels que Natalie Cole, Kristin Chenoweth ou Rickie Lee Jones, ainsi que de grands artistes de jazz tels que Rosemary Clooney, Ruby Braff, Johnny Frigo, Buddy DeFranco, Harry Allen et, bien sûr, son père Bucky Pizzarelli. Il a remporté un Grammy Award dans la catégorie du meilleur album vocal pop traditionnel en tant que coproducteur de l'album “American Standard” de James Taylor en 2021. Personnalité de la radio qui a fait ses débuts dans ce média en 1984, il coanime, avec sa femme Jessica Molaskey, l'émission Radio Deluxe with John Pizzarelli. Il s'est produit dans les émissions de télévision nationales les plus populaires aux États-Unis, telles que The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Conan et Great Performances, ainsi que dans les talk-shows de Jay Leno, David Letterman, Regis Philbin et la Macy's Thanksgiving Day Parade.

