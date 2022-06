Jazz Trotter : John Yao's Tricetratops - Off-Kilter

Surfant sur sa démangeaison préhistorique, le tromboniste et compositeur John Yao a une fois de plus lâché sa terreur à trois cors Triceratops sur des auditeurs peu méfiants avec le deuxième album encore plus audacieux du groupe, “Off-Kilter ”. Le titre de l'album est tout à fait approprié, car il illustre parfaitement le sens exaltant de la prise de risque et de l'invention déconcertante qui composent cet album audacieusement imprévisible.

“Off-Kilter” réunit la brillante ligne de front du premier album de Triceratops en 2019, “How We Do” - les saxophonistes Billy Drewes et Jon Irabagon ainsi que John Yao lui-même - et le batteur Mark Ferber. Cette fois, le quartet sans cordes est complété par le bassiste Robert Sabin, collaborateur de longue date du big band de 17 musiciens de John Yao.

Si “How We Do” avait repoussé les limites de John Yao à ce jour, il va encore plus loin sur “Off-Kilter”. Les compositions sont à la fois d'une complexité audacieuse, mais aussi expansives et ouvertes, mettant au défi ces musiciens doués tout en leur offrant un espace illimité dans lequel s'aventurer et découvrir. "J'ai entrepris d'écrire une musique en roue libre et ouverte", explique le tromboniste. "J'ai essayé de trouver un équilibre entre des compositions structurées et complexes et un espace libre et ouvert pour l'improvisation. La musique offre beaucoup de liberté et de possibilités d'interaction entre les musiciens."

Cela ne fait pas de mal de partager la scène avec deux saxophonistes aussi intègres. Billy Drewes est un vétéran dont l'approche brouille les frontières entre les styles ; il a grandi dans le New York des années 1970 aux côtés de Joe Lovano et Bill Frisell, avec lesquels il a enregistré et tourné dans le groupe de Paul Motian. Jon Irabagon est un joueur prolifique et irrévérencieux qui possède une collection de saxophones apparemment illimitée (sur “Off-Kilter”, il complète son ténor par un minuscule saxophone soprillo). Il a travaillé avec tout le gratin du jazz moderne, notamment Dave Douglas, Mary Halvorson, Barry Altschul et le fameux quartet Mostly Other People Do the Killing.

Importante dans tout groupe, la section rythmique est particulièrement cruciale pour un groupe sans cordes comme Triceratops, d'autant plus que John Yao autorise - voire encourage - les improvisations libres tout au long de l'album. Mark Ferber est un batteur très demandé, que l'on peut entendre sur plus de 200 enregistrements, notamment avec Lee Konitz, Gary Peacock, Fred Hersch, Don Byron, Ralph Alessi, Marc Copland et Brad Shepik. Sur “Off-Kilter”, il allie une précision sournoise à un esprit vif qui maintient un noyau de joie contagieuse, même dans les moments les plus chaotiques.

Robert Sabin s'avère être un partenaire idéal pour le groupe, donnant aux morceaux une colonne vertébrale robuste chaque fois que cela est nécessaire, mais avec une sensibilité élastique qui s'adapte avec empathie aux déviations excentriques des anches. "Robert est un musicien très ouvert et explorateur", explique John Yao. "Son attaque et son articulation peuvent être un peu plus agressives et il prend beaucoup de libertés avec l'instrument d'une manière que j'apprécie vraiment. Son ouverture d'esprit, sa volonté d'explorer des territoires inexplorés, tant sur le plan harmonique que rythmique, est quelque chose que la musique exigeait vraiment."

L'album s'ouvre sur les lignes fuyantes et les grooves erratiques de Below the High Rise de Billy Drewes, le seul morceau qui n'a pas été écrit par John Yao. Les angles aigus de la mélodie laissent place à de vastes espaces ouverts, donnant le ton de l'ensemble de l'album en mettant rapidement à mal les musiciens qui ne se découragent pas. Ils se défient également les uns les autres - le solo de John Yao est percé de façon inattendue par le soprillo aigu de Jon Irabagon, qui envoie le tromboniste dans des détours abrupts et fulgurants.

Labyrinth suggère la sensation de mauvais virages et d’angles serrés qu'incarne cette pièce, avec des surprises soudaines à chaque coin de rue, du funk tendu aux grooves furtifs en passant par les éruptions rauques. Il est suivi par le premier des deux interludes qui mettent en lumière Mark Ferber, avec des solos de batterie sculpturaux sur un lit de basse et de souffleurs. Ce sont des exemples parfaits de l'approche compositionnelle de John Yao, qui aligne ce petit groupe sans cordes avec son big band dans son utilisation d'architectures complexes et de fonds luxuriants.

Quietly est une ballade sinueuse et ondulante, tandis que Crosstalk s'enflamme dans un funk échevelé, digne d'une poursuite en voiture d'un autre monde. Unfiltered est construit sur une base d'harmonie riche et colorée à trois vents, suspendue sur un temps flottant, tandis que The Morphing Line est une autre composition changeant de forme sur la base musclée de la section rythmique. La chanson titre clôt l'album à un rythme effréné.

"J'aime la capacité de ce groupe à aller là où chacun, collectivement ou individuellement, a envie d'aller", conclut John Yao. "C'était une chose tellement incroyable de faire partie de ce groupe. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir lorsque vous écrivez un morceau de musique, mais ensuite vous le mettez devant des gars comme Billy, Jon, Bob et Mark, et il devient mille fois meilleur que tout ce que vous auriez pu imaginer."

John Yao

Depuis plus de quinze ans, le talent de John Yao en tant que tromboniste, compositeur et arrangeur a contribué à asseoir sa place sur la scène jazz de New York. All About Jazz qualifie Yao d'"artiste en pleine évolution qui continue à se développer à un rythme rapide". En tant que tromboniste, il a beaucoup travaillé comme sideman pour des ensembles récompensés par des Grammy Awards, tels que le Vanguard Jazz Orchestra et l'Afro-Latin Jazz Orchestra, et s'est également produit avec Paquito D'Rivera, Eddie Palmieri, Danilo Perez, Chris Potter et Kurt Elling, entre autres. En tant que compositeur, Yao a reçu des commandes de l'Afro-Latin Jazz Orchestra, du Jazz Orchestra of Philadelphia et de l'Arsonore Spirit Orchestra basé à Graz, en Autriche. Il a publié de nombreuses compositions et arrangements pour des ensembles professionnels et éducatifs. En tant que chef d'orchestre, il a sorti quatre enregistrements en solo, qui présentent tous ses compositions pour petits groupes et grands orchestres. Enseignant très demandé, Yao est professeur adjoint de trombone au Berklee College of Music et professeur auxiliaire de musique au Molloy College. Il est un artiste invité et un soliste actif dans les collèges et universités des États-Unis et de l'étranger.

Concert de lancement de l'album à New York, le dimanche 12 juin au Culture Lab LIC.

