Jazz Trotter : John Zorn à Hambourg

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars à l’Elbphilharmonie Reflektor à Hambourg. 4 jours, 4 nuits, 14 concerts, des films et une rencontre.

John Zorn n'est rien de moins qu'une centrale créative. Dans un flot incessant de créativité, la musique se déverse de lui dans un large éventail de styles, du jazz swinguant au bruit brutal en passant par les sons les plus délicats, des pièces méticuleusement composées à l'improvisation libre. Né à New York en 1953, Zorn apparaît depuis plus de 40 ans comme un libre penseur qui dépasse toutes les frontières de genre. Sa production a quelque chose d'universel, organisée en séries de projets et en collections d'œuvres, produite avec grand soin et publiée sous forme de plus de 200 enregistrements sur son propre label, Tzadik. À l'Elbphilharmonie, il présente aujourd'hui des facettes essentielles de son art.

Le trio Simulacrum fait pleuvoir des masses sonores électrifiées sur l'auditeur à toute vitesse, tandis que dans "Holy Visions", John Zorn fait s'extasier son public avec des chants sacrés où la musique la plus ancienne se mêle à des structures minimalistes. Les membres du JACK Quartet, experts en musique contemporaine de pointe, interprètent l'intégralité des quatuors à cordes de John Zorn au cours de deux soirées qui oscillent entre le heavy rock et Schoenberg, entre le punk et les musiques de films grotesques.

Stephen Gosling interprète le kaléidoscope musical irisé des “Turner Etudes" pour piano solo. La soprano vedette Barbara Hannigan se concentre sur les œuvres lyriques de John Zorn, tout comme Petra Haden, à qui il a dédié les "Songs for Petra" qui rappellent l'Americana.

La musique hyper-virtuose est célébrée dans "Chaos Magick" pour quartet de jazz, tandis que des formations plus modestes comme le Gnostic Trio produisent une ambiance idyllique à la harpe, à la guitare et au vibraphone. John Zorn lui-même joue en solo sur l'orgue de la grande salle, et on peut également l'entendre au saxophone dans trois versions de son légendaire Masada.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

