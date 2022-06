Jazz Trotter : Jun Miyake - Whispered Garden

La musique de Jun Miyake est légère comme la bossa nova, accessible comme une pop sophistiquée, et raffinée et délicate comme un jazz entraînant. “Whispered Garden ” est une constellation d'images et de scènes sonores en constante évolution, bossa nova et reggae, Kurt Weill et Nino Rota, chanson et symphonie, jazz et improvisation, rock et folk : l'album est à écouter du début à la fin, mêlant tous les styles et genres pour créer un hybride de génie musical “Jun est vraiment unique : il produit constamment ce “troisième espace” entre musique et imagerie. Vous entrez dans cet espace pour la première fois et vous en êtes déjà accro…” Wim Wenders.

Découvert par la légende japonaise Terumasa Hino, Jun Miyake a commencé sa carrière comme trompettiste de jazz, diplômé du Berklee College of Music. À son retour à Tokyo, il est devenu un artiste influent, ainsi qu'un compositeur à succès. Jun Miyake a travaillé en étroite collaboration avec Pina Bausch, Wim Wenders, Robert Wilson, Oliver Stone, Jean-Paul Goude, Philippe Decouflé, et a collaboré avec des artistes tels que Hal Willner, Arto Lindsay, Arthur H, Vinicius Cantuaria, Bulgarian Voices, David Byrne, Grace Jones, Gavin Friday, Ron Carter, Michael Brecker et bien d'autres.

Avec sa capacité à mélanger les éléments musicaux les plus apparemment disparates, il a acquis beaucoup de respect dans le monde entier. Son "Stolen from unknowns" a été sélectionné comme "meilleur album de l'année" par de nombreux magazines musicaux européens, et a reçu le Grand Prix du German Record clitics Award 2008. Le film de Wim Wenders "Pina" pour lequel Miyake a contribué à la musique a été récompensé comme "Meilleur film documentaire" par le prix du film européen 2011, nominé pour l'Oscar 2012.

(extrait du communiqué de presse)