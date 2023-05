Jazz Trotter : Kasper Tranberg - Nobody's Heart

Actif sur les scènes du jazz et de l'improvisation depuis le début des années 90, Kasper Tranberg a été décrit comme un musicien au grand cœur et imaginatif. Inspiré par les improvisateurs emblématiques de notre époque, l'album explore le lien entre leur instrument, leur corps et leur âme.

Il s'agit d'un recueil de huit morceaux que Kasper Tranberg considère comme ses préférés des dernières décennies. Le répertoire va de Rodgers et Hart, les légendes de Broadway, à des visionnaires comme Ornette Coleman, en passant par l'auteur-compositeur-interprète danois contemporain C.V. Jørgensen.

Kasper Tranberg, Nils Davidsen et Frands Rifbjerg se produisent ensemble depuis le début des années 1990, unis par leur passion pour un style de jeu exploratoire et imprévisible. En mettant l'accent sur le calme, la mélodie et la texture, le ton du disque est mélancolique, paisible et réparateur. Capturant l'essence de chacune des chansons et les faisant indéniablement siennes, " Nobody's Heart " est profondément personnel, méditatif et complexe.

"Parfois, il semble que quelqu’un d'autre chante à travers la pièce et la musique - pas souvent, mais c'est un sentiment formidable quand cela arrive.” - Kasper Tranberg

