Jazz Trotter : Kósmos - Averno

Le monde du jazz ressent souvent le besoin de diviser les ensembles et les musiciens en utilisant des termes tels que "bandleader" et "sideman", mais le trio italien Kósmos prouve qu'il n'a que faire de ces termes. Leur approche collective de la création musicale et leur trio anti-hiérarchique reviennent avec "Averno".

Réunis il y a près de dix ans dans leur ville natale de Naples, les membres du trio partagent un amour commun pour le son européen introverti et spacieux qui a fait leur renommée. Leurs carrières respectives en tant qu'artistes solo les ont ensuite séparés à travers le continent, devenant tous des interprètes et des musiciens très demandés en Italie, en Suède, au Portugal et ailleurs.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

“Averno” fait suite à leur premier album de 2019, "Back Home", une collection de reprises du légendaire pianiste Lennie Tristano, publiée sur le propre label du populaire magazine de jazz italien Jazzit. C'est en développant cette musique que le trio a affiné sa capacité à déconstruire les formes musicales et à les reconstruire en ce qu'ils décrivent comme un "organisme vivant".

Nommé d'après un lac de Bacoli, en Italie, qui, dans les temps anciens, était considéré comme l'entrée du monde souterrain et le règne d'Hadès, "Averno" est un recueil de compositions originales unies par leur ton mélancolique, contemplatif et ECM-esque. Les mélodies folkloriques, les harmonies sombres et les passages hypnotiques de textures sans pulsation donnent à l'auditeur une image mentale hypnotique de l'homonyme de l'album.

Enracinés à parts égales dans la tradition du jazz et la musique classique européenne, les membres du trio ont tous contribué à la composition de cet album. L'approche intrépide de l'improvisation et l'approche collective de la création musicale sont mises en évidence par des arrangements bien pensés et un attrait pour la mélodie. Leur son n'est pas centré sur le piano, comme c'est souvent le cas sur les disques de trio, mais chaque instrument est représenté à part égale, avec une musicalité d'ensemble sans égo et une interaction nuancée qui offrent une perspective raffinée au format traditionnel du trio.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Stefano Falcone (piano)

Ilaria Capalbo (contrebasse)

Giuseppe d'Alessandro (batterie)