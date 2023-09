Jazz Trotter : Kurt Elling, Charlie Hunter - The Iridescent Spree

“SuperBlue : The Iridescent Spree” , la suite de l'album nommé aux Grammy en 2021, des pionniers du genre Kurt Elling & Charlie Hunter, voit le duo compété avec Corey Fonville et DJ Harrison, au sein des Huntertone Horns, pour un recueil de nouvelles chansons, de reprises surprenantes et de réinventions

Faisant suite au remarquable “SuperBlue” de 2021, l'album voit une fois de plus Elling s'associer au producteur/guitariste Charlie Hunter et au duo multi-instrumentiste composé du batteur Corey Fonville et du bassiste-claviériste DJ Harrison (du quintette jazz-funk fusion Butcher Brown basé à Richmond, VA). Si le premier album représentait un changement radical pour Kurt Elling, “SuperBlue : The Iridescent Spree” est plutôt une progression exquise sur le modèle. Également inspirées par le R&B, la néo-soul, la pop classique, la poésie psychédélique, le funk et, bien sûr, le jazz sous toutes ses formes, des chansons comme l'exubérante et hymnique Freeman Square et la frémissante et cuivrée Not Here/Not Now sont imprégnées du lyrisme inventif d'Elling, de son swing souple et de l'élasticité de son rythme. .

"Nous sommes ici pour créer de la beauté et pour explorer ce que c'est que d'être une personne humaine, ce à quoi cela ressemble", déclare Kurt Elling. "Parfois, c'est à cela que cela ressemble.”

Salué par Down Beat comme "un interprète de chansons populaires dont la présence sur la scène a, sans ironie évidente, maintenu en vie un style et une norme de présentation..., Kurt Elling est un artiste qui transmet avec art le sens de la musique par le biais de ses chansons. un habile transmetteur de sens à travers les mots dont les réalisations en matière de vocalisation ont ajouté une autre dimension aux mélodies de jazz", Kurt Elling a reçu de nombreux honneurs internationaux, dont deux GRAMMY® Awards (avec 14 nominations au total), deux Dutch Edison Awards, un German Echo Award, le titre de chanteur masculin de l'année selon le Down Beat Critics Poll (18x), le Down Beat Readers Poll (15x) et le Jazz Times Readers Poll (8x). La carrière d'Elling, qui approche maintenant les trois décennies, a été marquée à la fois par des albums solo étonnamment personnels et par une riche variété de collaborations avec des artistes tels que Branford Marsalis et Danilo Perez.

Son travail avec Charlie Hunter - un musicien et producteur prodigieux dont l'œuvre agnostique l'a longtemps vu sillonner le pont entre le jazz et le hip-hop - a commencé après leur première rencontre en 1995, une collaboration intermittente qui les a amenés à une destination tout à fait inattendue avec « SuperBlue ». Tissant un funk vivace avec la marque unique d'Elling de lyrisme contemporain et de brillance vocale, l'album s'est avéré un jalon dans le vaste corpus d'œuvres des deux artistes, récoltant des applaudissements internationaux ainsi qu'une nomination aux Grammy® Awards 2022 dans la catégorie "Meilleur album vocal de jazz".

Alors que le premier album de SuperBlue était un produit de la pandémie, presque entièrement enregistré à distance, cette fois-ci le groupe s'est réuni au studiio Montrose Recording à Richmond, VA, avec l'ingénieur Adrian Olson (The Killers, The Head and the Heart) pour construire une œuvre centrée sur le groove sur lequel Kurt Elling pouvait utiliser ses capacités en tant que chanteur et auteur-compositeur. Ayant passé beaucoup de temps ensemble, tant sur scène qu'en studio, les musiciens connaissent mieux les forces et les habitudes de chacun, tout en ayant une compréhension plus intime de l'art singulier d'Elling.

"Il y avait beaucoup plus d'interaction", explique Kurt Elling, "au niveau de la créativité, en commençant par les grooves, les différentes tonalités et d'autres choses de ce genre, avant que quoi que ce soit ne devienne une composition à proprement parler. Cela m'a donné beaucoup plus de flexibilité en tant que coauteur. Contrairement au premier album, où l'on se contentait de dire "voici les morceaux, profitez-en. Faites ce que vous pouvez."

Rassemblant les idées de toutes les personnes impliquées, Charlie Hunter et le groupe - avec des couleurs supplémentaires apportées par la flûtiste Elena Pinderhughes (Carlos Santana, Taylor McFerrin, Josh Groban) et les Huntertone Horns de Brooklyn (Dan White, saxophone ; Jon Lampley, trompette et sousaphone ; Chris Ott, trombone et beatbox) - ont façonné un assortiment de grooves infiniment malléables et de jams prolongés tout en configurant des reprises et d'autres compositions suggérées par Kurt Elling, fournissant à l'auteur-compositeur-interprète une vaste réserve de matériel pour incorporer ses paroles et mélodies distinctives.

Kurt Elling a pris la balle au bond, adaptant le titre Bounce du batteur/compositeur Nate Smith pour en faire Bounce It, une déclaration d'intention de SuperBlue, verbalement virtuose et souple. Avec son arrangement luxuriant et quelque peu woozy, Little Fairy Carpenter transforme la chanson A Song For Karen Carpenter de Hunter (tirée de son album de 2008, “Baboon Strength”) en une étude de caractère douloureuse qui examine la célébrité et le suicide.

"L'une des choses que SuperBlue m'a apportées, c'est la liberté dans mon propre esprit créatif de commencer un texte sans aucune obligation d'apaiser qui que ce soit", dit Kurt Elling. "Et les fréquences ironiques de Charlie sont tellement atténuées qu'il est prêt à accepter toutes les folies que j'écris. Cela me permet de dire : "Eh bien, subconscient, qu'est-ce que tu as là-dedans ? Parfois, c'est un peu effrayant, mais je dois à la muse de laisser les choses se dérouler."

"J'adore l'écriture de ce type", déclare Charlie Hunter.

Kurt Elling est depuis longtemps l'un des principaux promoteurs du vocalese, une "quête permanente pour amener des compositions marquantes du monde du jazz instrumental dans le domaine des possibilités vocales grâce à mon travail de parolier. Je suis les traces de gens comme Jon Hendricks, Eddie Jefferson et Annie Ross et j'essaie vraiment de maintenir cette tradition en vie.”

Alors que “SuperBlue” avait vu Kurt Elling mettre en musique des textes de Wayne Shorter, Freddie Hubbard et Carla Bley, il va encore plus loin avec Only The Lonely Woman, une nouvelle narration finement limpide de l'incontournable "Lonely Woman" d'Ornette Coleman (extrait de “The Shape of Jazz To Come”, paru en 1959). Avec l'acuité émotionnelle qui le caractérise, Kurt Elling extrapole sur la propre inspiration d’Ornette, à savoir "une femme blanche très riche qui avait absolument tout ce que l'on pouvait désirer dans la vie, et qui avait l'expression la plus solitaire du monde", pour graver un portrait puissant et précis de la traite des êtres humains, du désespoir des sans-abri et de l'isolement corrosif.

"Ce qu'il a fait est époustouflant", déclare Charlie Hunter. "Je ne vois pas beaucoup de gens qui écrivent des textes d'une telle portée, qui poussent les gens à la réflexion. C'est une autre paire de manches, comme on dit. “

"Quand je fais ce genre de choses, dit Kurt Elling, je dois respecter l'histoire qui existe déjà, la façon dont les gens entendent une composition dans leur esprit, tout en y ajoutant un nouveau cadre pour la projeter dans le futur. Au départ, c'est une tâche potentiellement intimidante, encore une fois, parce que vous voulez faire les choses "correctement". Je veux dire que je m'efforce toujours de faire ce qu'il y a de mieux, mais c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un projet chargé d'une telle histoire et d'une telle tradition.”

"Je suis très reconnaissant à Denardo Coleman de m'avoir donné le feu vert et d'avoir répondu si gentiment à ma demande. Et bien sûr, je suis très honoré et reconnaissant à l'esprit d'Ornette de m'avoir permis d'interagir avec cette musique d'une manière particulièrement créative".

Interprète au talent extraordinaire, Kurt Elling a toujours associé sa propre écriture imaginaire aux mots et à la musique des autres. Comme toujours, sa sélection de matériel sur “SuperBlue : The Iridescent Spree” couvre une panoplie de genres et de disciplines. Il passe ici habilement de Black Crow de Joni Mitchell (interprété pour la première fois par Kurt Elling aux côtés de Herbie Hancock et du regretté Wayne Shorter lors du concert "Joni's Jazz" organisé en 2011 au Hollywood Bowl de Los Angeles) à Right About Now de l'auteur-compositeur-interprète vétéran Ron Sexsmith, en passant par une interprétation chargée d'émotion de The Afterlife, l'exploration onirique de l'au-delà de l'ancien Poet Laureate of the United States, Billy Collins.

Pour éviter que les choses ne deviennent trop lourdes, Kurt Elling offre même une interprétation délicieuse du standard de “Schoolhouse Rock !” de Bob Dorough, Naughty Number Nine. "Quand j'écoute un disque", dit Kurt Elling, "je veux entendre un éventail large mais cohérent de ce qu'un artiste est censé faire. Nous faisons tellement de choses sérieuses que je me suis dit qu'il fallait un peu de légèreté et que c'était une bonne façon de le faire. Je n'ai jamais fait de reprise de Bob Dorough par le passé, je suis donc très heureux de lui tirer mon chapeau. L'écriture de Bob est toujours si intelligente et ingénieuse qu'elle est presque faite sur mesure pour ce groupe. Et j'ai appris ma table de neuf, enfin !”

"J'ai l'impression que ce projet peut encore évoluer", déclare Kurt Elling. "C'est toujours la principale motivation. J'ai l'impression qu'il me reste encore des choses à découvrir en tant qu'auteur, chanteur, chef d'orchestre ou co-meneur d'orchestre. Nous nous engageons sur une voie, voyons jusqu'où elle nous mènera."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)