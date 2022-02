Jazz Trotter : L'Orage - Triangle

Après un premier album très remarqué, diffusé sur de nombreuses radios (FIP, RSR la 1ère, Couleur 3... ) et joué sur la BBC par Gilles Peterson, L'Orage revient en petit combo. Quelque part dans les nuages, la musique de L'Orage combine rythmes et polyrythmies avec des mélodies fortes. Le lyrisme de Ganesh Geymeier est magnifié par une section rythmique créative et puissante composée de Nelson Schaer et Fabien Iannone. Des mélodies et des pulsations magnétiques pour une musique étonnante : il s'agit d'un album 100% analogique, enregistré et mixé sur un magnétophone à huit pistes.

(extrait du communiqué de presse)

