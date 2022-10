Jazz Trotter : La légende du jazz Bill Holman fête ses 95 ans à Los Angeles

Aujourd'hui, Bill Holman (né en 1927 à Olive, Californie) poursuit activement trois domaines d'activité qui l'ont occupé pendant des décennies : en tant que compositeur et arrangeur pour le Bill Holman Band, en tant qu’arrangeur pour d'autres artistes et en tant que pédagogue.

Saxophoniste, Bill Holman a formé son premier groupe au lycée et a dirigé des ensembles de différentes tailles tout au long de sa carrière. Son groupe actuel, constitué de 16 musiciens, formé à Los Angeles en 1975, se produit toujours activement dans des clubs, des concerts et des festivals.

Bill Holman, dont les débuts en tant que saxophoniste ténor, compositeur et écrivain remontent à 1949 dans des ensembles avec des artistes tels que Ike Carpenter, Stan Kenton, Charlie Barnet, Shelly Manne, Shorty Rogers et Mel Lewis, est surtout vénéré aujourd'hui pour sa dimension d’arrangeur de la musique de big band. Entre ses mains, le langage du big band n'a cessé d'évoluer, de sorte que les arrangements qu'il écrit aujourd'hui, sonnent frais et actuels.

Son écriture innovante, virtuose et souvent fantaisiste, combinée à la puissance de son groupe, qui répète et se produit ensemble depuis 39 ans, est une expérience inoubliable. Son style unique utilise des textures contrapuntiques souvent complexes juxtaposées à des lignes sobres et élégantes qui forment le cadre parfait pour un soliste. Il a été nominé quatorze fois aux Grammy Awards et a remporté trois Grammys - en 1987 pour le meilleur arrangement instrumental : Take the A Train, pour Doc Severinsen et le Tonight Show Orchestra ; en 1995 pour la meilleure composition instrumentale : A View from the Side pour le Bill Holman Band ; et en 1997 pour un superbe arrangement de Straight, No Chaser de Thelonious Monk, également enregistré par le Bill Holman Band sur leur album “Brilliant Corners”.

Lors d'une cérémonie le mardi 12 janvier 2010, le National Endowment for the Arts lui a décerné le NEA Jazz Masters Award - la plus haute distinction nationale en jazz - en reconnaissance d'une vie de réalisations extraordinaires.

Pendant 4 jours à Los Angeles, un festival rend hommage au jazzman de 95 ans.

Kathryn King Media - Traduit de l’anglais par Claire De Prekel