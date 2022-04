Jazz Trotter : Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart - Perpetual Pendulum

Le mouvement perpétuel a été considéré comme une impossibilité par les scientifiques, mais ils devraient peut-être vérifier auprès de l'organiste Larry Goldings, du guitariste Peter Bernstein et du batteur Bill Stewart. Le trio crée ensemble de la musique vigoureusement swinguée depuis plus de 30 ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Ce n'est pas une éternité, mais en termes de jazz, cela n’en est pas loin.

La longévité de la collaboration musicale entre Goldings, Bernstein et Stewart a été l'inspiration de Perpetual Pendulum de Bernstein, l'un des nouveaux morceaux scintillants de “Perpetual Pendulum ”, le nouvel album du trio. L’album associe les compositions originales des membres du groupe à de nouvelles interprétations de classiques du jazz par ce qui est certainement le trio d'orgue le plus ancien du jazz moderne.

"Plus de trente ans, c'est vraiment une étape importante", dit Peter Bernstein. "Surtout si on le considère à la lumière de l'histoire du jazz ; c'est bizarre d'y penser, mais c'est l'équivalent de garder un groupe ensemble de 1940 à 1970. Si vous pensez à la brièveté de la période pendant laquelle tant de nos héros musicaux ont été actifs, sans parler du fait qu'ils ont eu un groupe ensemble - je veux dire, le quartet classique de Coltrane n'a été ensemble que pendant environ quatre ans. C'est donc assez significatif".

“Perpetual Pendulum” a été enregistré en juillet dernier au Sound Sound de New York, un studio avec lequel le trio partage une longue histoire qui remonte à leur deuxième parution, “Light Blue”, en 1992. La session a marqué le 30e anniversaire de la sortie de leur premier album, “The Intimacy of the Blues”, sorti en 1991 par Larry Goldings.

Mais leur histoire remonte encore plus loin. Larry Goldings et Peter Bernstein se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore au lycée, lorsqu'ils participaient tous deux au programme d'été de jazz de l'Eastman School of Music. Le guitariste a rencontré Bill Stewart deux ans plus tard, à l'université William Paterson, dans le New Jersey, et le batteur et l'organiste se sont rencontrés pour la première fois lors d'une session à la New School de Manhattan. Lorsque Larry Goldings et Peter Bernstein se sont fait une place dans le programme hebdomadaire d'Augie's, ils ont essayé plusieurs batteurs avant de s'entendre avec Bill Stewart et d'établir une voix collective qui a perduré à travers trois carrières solo extrêmement chargées et le déménagement de Goldings sur la Côte Ouest.

"Nous nous apprécions tous beaucoup, et c'est probablement la chose la plus importante", déclare Larry Goldings pour tenter d'expliquer l'indéfinissable alchimie du trio. Il y a beaucoup de points communs dans ce que nous aimons jouer et écouter, et nos visions individuelles du jazz ont tendance à s'aligner. C'est difficile à dire, car nous n'en discutons jamais vraiment ; nous essayons simplement de faire de bons disques. Nous sommes nés ensemble".

L'origine de leur trio rend la sortie de “Perpetual Pendulum” sur Smoke Sessions particulièrement significative. Le Smoke Jazz & Supper Club, la maison mère du label, a été ouvert sur l'ancien site du Augie's Jazz Bar, où Larry Goldings, Peter Bernstein et Bill Stewart ont établi leur relation lors d'un concert régulier le jeudi soir à partir de 1989.

"C'était un taudis", se souvient Larry Goldings. "C'était un trou dans le mur. Notre soirée hebdomadaire là-bas a été la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer de l'orgue : le genre de petits endroits où nous pouvions obtenir des concerts n'avaient souvent pas de pianos. À Augie’s, nous passions littéralement le chapeau pour être payés... Mais entre cet endroit et le Village Gate, nous avons amassé une base de fans locaux. Il est donc significatif que nous sortions cet album avec Smoke. Cet endroit est sanctifié... par la sueur."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

