Jazz Trotter : Lars Jansson, Thomas Agergaard - Garden of Sounds

Le duo est considéré par beaucoup comme l'une des entreprises musicales les plus exigeantes et les plus intimes qui soient et le nouvel album de Lars Jansson et Thomas Agergaard le confirme amplement.

Rendant hommage à certaines de leurs plus grandes influences, notamment John Cage, Wayne Shorter, Keith Jarrett, Charlie Haden, Duke Ellington et George Gershwin, les 18 titres de “Garden of Sounds” sont un hommage aux moments calmes et au bonheur de la vie quotidienne.

Everyday célèbre la paix et le bonheur que l'on peut trouver dans les routines de la vie, Kids Playing explore l'innocence et la liberté innées des enfants, et Memories of Summer évoque la simplicité du souvenir des étés passés, mais aussi la mélancolie inhérente au temps qui passe et aux souvenirs du passé.

Les compositions du duo apportent confort et mélancolie à parts égales. Le doux swing et la structure standard familière de I Loves You Porgy offrent un contraste saisissant avec la liberté exploratoire et l'imprévisibilité de Birds Flying Suite, qui est, de manière impressionnante, la première fois où le duo expérimenté tente de jouer dans ce style.

