Jazz Trotter : Les DeMerle, Sound 67 - Once in a Lifetime

"Infiniment adaptables, la puissance et l'élasticité rythmique de DeMerle soulignent son inventivité et sa maîtrise de la batterie de jazz moderne." Herb Wong

À l'époque de "Spectrum", son premier album chez United Artists en 1969, Les DeMerle était un jeune batteur talentueux qui épatait le public dans les clubs et à la télévision depuis son adolescence. À l'époque, un enregistrement de son groupe, datant de 1967, n'avait pas été publié et s'était perdu dans les méandres d'Atlantic Records, sans jamais voir le jour. “Sound 67” vient enfin de voir le jour !

Les enregistrements de DeMerle pendant les 56 dernières années ont confirmé les promesses du gamin de 20 ans qui maitrisait l'art du spectacle et les sons de son époque. Avec une collection d'arrangements de Frank Foster et Bob Hammer, canalisant les derniers grooves de Ramsey Lewis et Cannonball Adderley, équilibrés par de sublimes hits pop et des swingers brûlants, Les DeMerle a transformé son quintet en un véritable poids lourd de la musique. Avec Randy Brecker à la trompette - dans ce qui semble être son tout premier enregistrement - et la voix de la diva du rock, Genya Ravan, Once in a Lifetime est ainsi une étonnante promesse, contenant les indices de la carrière que Les DeMerle allait déployer au cours des décennies à venir.

La "vraie" carrière de Les DeMerle a commencé lorsqu'il était adolescent et qu'il a joué avec l'orchestre de Gene Krupa au Metropole de New York. L'agent de Krupa, Joe Glaser, était présent et a rapidement fait signer le jeune batteur à son Associated Booking Agency et a commencé à caser Les en tant que sideman ainsi que son propre trio de jazz, apparu à l'exposition universelle de New York aux côtés de Krupa, Maynard Ferguson et Carmen McRae.

Désireux d'avoir un groupe régulier, le jeune batteur de 20 ans forme Sound 67 en 1967. "Je voulais un groupe de cinq musiciens qui sonnerait comme un petit big band, alors j'ai engagé des arrangeurs comme Frank Foster et Bob Hammer, et j'ai pris les meilleurs musiciens que je pouvais, y compris le trompettiste Randy Brecker qui venait d'arriver à New York deux semaines plus tôt. J'ai également fait appel à Lanny Morgan à l'alto lorsqu'il ne travaillait pas avec Maynard Ferguson et son acolyte Lee Konitz". Peu après, Joe Glaser fait jouer le groupe en tête d'affiche dans les meilleurs clubs de jazz, notamment le Basin Street East et le Riverboat à New York, ainsi que le Paul's Mall à Boston.

Le groupe part en tournée, assurant la première partie de groupes tels que les Toys et Jay & the Americans. Ils sont également apparus à la télévision, notamment dans trois épisodes du Mike Douglas Show. Il est remarquable que Sound 67 ait connu un tel succès sans avoir sorti un seul disque. Une apparition dans le Mike Douglas Show a permis à Les de franchir une nouvelle étape importante dans sa carrière. Le trompettiste Harry James a vu par hasard cet épisode de l'émission, a été très impressionné et a demandé à Sound 67 de faire sa première partie pendant trois semaines au Riverboat à New York. Sound 67 a duré jusqu'au début de l'année 1969. À ce moment-là, Les était devenu trop occupé pour maintenir le groupe, ayant accepté un contrat très bien payé pour travailler avec Wayne Newton à Las Vegas et planifiant son album de big band “Spectrum” pour United Artists. En 1970, Harry James lui propose de rejoindre son big band comme batteur. Les DeMerle a commencé à travailler avec James le lendemain soir et y est resté pendant 12 ans.

