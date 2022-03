Jazz Trotter : Leuven Jazz

L’artiste en résidence de la 9ème édition du Leuven Jazz à Louvain, est le grand pianiste Fred Hersch.

Samedi 12 mars à 20h, Fred Hersch présente, pour la première fois en Belgique, son nouvel album “Breath by Breath" avec Clemens Van der Feen (contrebasse) et Jonas Burgwinkel (batterie) et le quatuor à cordes belge Desguin.

Dimanche 13 mars à 20h, deux duos exceptionnels seront présentés par Fred Hersch :

avec Bram de Looze (piano)

puis avec Avishai Cohen (trompette)

Jeudi 10 mars est projeté le documentaire “ The Ballad of Fred Hersch ” des réalisatrices Charlotte Lagarde et Carrie Lozano, en la présence du pianiste.

Interview de Fred Hersch par Ethan Iverson :

