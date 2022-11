Jazz Trotter : Lionel Beuvens - 49 Steps to Heaven

Les inspirations multiples du compositeur se font entendre (funk, musique latine) et sont servies avec justesse et émotion par Brice Soniano (contrebasse), Alexi Tuomarila (piano), et Kalevi Louhivuori (trompette). L’espace laissé aux musiciens par l’écriture ciselée de Lionel Beuvens leur permet de libérer leurs talents d’improvisateurs et révèle une grande complicité de groupe.

Cet album est définitivement de ceux qui nous accompagnent, que l’on peut écouter en boucle tout au long de sa journée, et il la marque d’ailleurs d’une couleur presque spirituelle, de part l’oscillation qu’il opère entre les tensions, denses, sauvages ou festives et un recul contemplatif et nourricier.

Après avoir joué pendant des années et enregistré une quarantaine de disques en tant que sideman, et sorti ses albums "Trinité" et "Earthsong, au son très contemporain, Lionel Beuvens propose ce nouveau projet ambitieux sous le label Hypnote Records. Rassemblant à nouveau les talentueux Alexi Tuomarila (piano), Brice Soniano (contrebasse) et Kalevi Louhivuori (trompette), cette fois rejoints par Ewout Pierreux (rhodes) et Franck Vaganee (saxophone alto) sur quelques morceaux. Lionel confirme la richesse de son répertoire, nourri de jazz comme de musique classique et latine. Les influences de ses compositions vont de la musique africaine à Bach en passant par Radiohead, Steve Coleman, Count Basie et John Coltrane. Des personnalités fortes, contrastées et complémentaires à l’image de ce musicien important.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Lionel Beuvens

A Sint-Truiden (Belgique) mercredi 23 novembre à 20h15 à la Salle de l'Académie du De Bogaard Culturecentrum

Lionel Beuvens (batterie)

Kalevi Louhivuori (trompette)

Alexi Tuomarila (piano)

Brice Soniano (basse)