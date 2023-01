Jazz Trotter : Little North - Wide Open

“Wide Open" (comme son nom l'indique) installe la conversation à trois dans un cadre plus libre. Proposée comme une suite abstraite et introspective de leur récit musical, la musique est écrite et jouée avec ouverture, curiosité, et avec une disponibilité à ce que le prochain moment peut apporter.

Depuis le début, Little North a été salué comme un jeune trio de jazz mature et sage au-delà de son âge. Leur précédent album, "Familiar Places", a figuré deux fois en couverture de la playlist "State of Jazz" de Spotify, a fait l'objet d'une critique de quatre étoiles dans le magazine Downbeat et a été élu album de la semaine par la radio nationale danoise P8 Jazz.

Publicité

On pourrait définir Little North comme un trio de piano classique mené par le jeu de piano introspectif et rêveur de Benjamin Nørholm Jacobsen, mais c'est un collectif qui est bel et bien défini par les trois musiciens : Jacobsen au piano, Martin Brunbjerg Rasmussen à la basse et Lasse Jacobsen à la batterie. Leur utilisation de l'espace, de la texture, des techniques détournées et, surtout, de la conscience et de l'écoute, crée un son unifié de nature méditative.

Comme l'indique le titre du disque, le cinquième album de l'ensemble est sans doute le plus exploratoire à ce jour. Il comporte trois moments exceptionnels de musique totalement improvisée ainsi que des passages permettant à chaque membre de l'ensemble d'explorer les capacités timbrales de ses instruments. Évoluant vers des niveaux d'intimité et de tension plus élevés que ce que nous avons entendu auparavant de la part du trio, l'accent mis sur l'écriture mélodique procure un sentiment de mélancolie accessible qui est la marque de la culture musicale d’où ils viennent.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)