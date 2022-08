Jazz Trotter : Lucian Ban - Ways of Disappearing

Le pianiste Lucian Ban, avec son quartet Elevation présente son album “Songs From Afar” , meilleur album de l’année pour DownBeat Magazine, et “Mystery” , mercredi 29 août à 21h et 22h15 au LunÀtico à Brooklyn (USA).

Par ailleurs, il vient de publier “Ways of Disappearing" en solo, toujours chez Sunnyside (dist. Socadisc).

Abraham Burton (saxophone ténor)

Lucian Ban (piano)

John Hebert (basse)

Eric McPherson (batterie)