Jazz Trotter : Machina Mundi - Machina Mundi

Ce projet fait suite à l'album "Levitas", sorti en 2022, une collection brute et intime de performances en duo pour célébrer la longue collaboration entre le saxophoniste thèque, aujourd’hui installé à Copenhague, et le pianiste Christian Pabst. Présentant une autre facette de la musicalité de Lubos Soukup, “ Machina Mundi ” est prolongé par l'électronique, et presque programmatique par nature.

Avec William Larsson au clavier, le bassiste Graig Earle et le batteur Daniel Johansson, la musique est inspirée par des groupes comme Weather Report et Chris Potter's Underground. Les compositions du disque sont stimulantes, tout en étant accessibles grâce à l'utilisation de grooves "feel good", de mélodies lyriques (écoutez la chanteuse invitée Karmen Roivassepp sur la piste 6) et d'improvisations passionnantes.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'énergie perpétuelle, les arrangements complexes et les textures électroniques des synthétiseurs, les effets de bégaiement et les réverbérations déformées contribuent au sentiment que la musique est conçue pour refléter notre univers mécanique.

Entrelacés avec le symbolisme de l'imagerie du tarot, les musiciens explorent à travers chaque pièce des concepts tels que les constellations (Mundi Special #1 et Black and White Sphinxes), les déformations des histoires bibliques (Out of the Garden of Eden), l'idée que la vie peut changer rapidement en une fraction de seconde (The Wheel of Fortune) ou la notion que chacun a un sens et un but dans la vie (The Eighth Star).

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)