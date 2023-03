Jazz Trotter : Margherita Fava - Tatatu

Margherita Fava est une pianiste, compositrice, arrangeuse, chef d'orchestre et éducatrice basée à Knoxville, Tennessee.

Elle est née le 16 octobre 1995 dans une famille de musiciens classiques dans le petit village de Follina, dans le nord-est de l'Italie. Ses parents sont des spécialistes du baroque, son père étant violoniste et sa mère violoncelliste et chanteuse.

Margherita Fava a commencé à prendre des leçons de piano à l'âge de 10 ans, s'est mise à la basse électrique à l'adolescence et, à 17 ans, s'est inscrite à un programme d'été de jazz dans la ville voisine de Venise, parrainé par la New School de New York. Un jour, elle a appris à l'oreille le solo de Miles Davis sur So What de "Kind of Blue". Ce solo a changé sa vie.

"C'est la chose la plus excitante qui me soit jamais arrivée", dit-elle.

Une bourse d'études de l'État du Michigan l'amène à East Lansing, où elle étudie le piano avec Xavier Davis et entre dans l'orbite du charismatique bassiste Rodney Whitaker. Après avoir obtenu un diplôme en études de jazz, elle a obtenu un master en musique à l'université du Tennessee, où elle a étudié le piano avec Eric Reed et la composition avec Greg Tardy.

Elle collabore actuellement avec le Knoxville Jazz Orchestra sur divers projets tels que la série de concerts "NXT GEN" et le Knoxville Jazz Workshop.

En août 2022, elle a sorti son premier EP de musique originale intitulé " Okra/Search of the Unknown ", disponible sur bandcamp.

Margherita Fava (piano)

Greg Tardy (saxophone ténor, clarinette)

Javier Enrique (contrebasse)

Michael J Reed (batterie)