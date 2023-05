Jazz Trotter : Marie Krüttli "Transparence"

La jeune pianiste de jazz Marie Krüttli, originaire de Suisse romande, a acquis ces dernières années une réputation internationale grâce à son travail en trio. Elle présente aujourd'hui “Transparence” , son premier album de piano solo.

Après une formation classique, elle s'intéresse de plus en plus à d'autres formes d'expression musicale, notamment le jazz, dans lequel elle découvre une musique qui permet une physicalité et une intuition différentes. La musique de Marie Krüttli suit une approche intuitive, avec un vocabulaire harmonique élargi et une grande finesse rythmique.

Publicité

Dans les notes du livret, Jordannah Elizabeth qualifie Marie Krüttli de "jeune visionnaire et pianiste de jazz européenne de premier plan, dont les compositions touchantes et pénétrantes suscitent des émois au sein de la communauté du jazz et bien au-delà".

“Dans ce premier enregistrement seule au piano, Marie révèle ce qu’on savait déjà par ses travaux antérieurs: c’est une formidable pianiste et musicienne. Mais elle nous emmène ici vers une introspection, une «ricercar», où spontanéité et créativité sont accompagnées d’un sens de la forme à l’élégance toute personnelle.” Benoît Delbecq, janvier 2023

(Texte extrait du communiqué de presse, traduit par Floriane Esnault et Alex Dutilh)