Jazz Trotter : Mark Turner - Live at The Village Vanguard

Au cours des trois dernières décennies, Mark Turner s'est imposé comme l'un des saxophonistes ténors les plus influents de l'ère moderne. Son collègue saxophoniste Ravi Coltrane a déclaré : "Je pense que Mark Turner est l'un des musiciens les plus importants de ces vingt dernières années, sans doute le plus influent. Il ne semble jamais douter de ce qu'il fait".

Cependant, Mark Turner n'a jamais publié d'enregistrement en public en tant que leader. C'est pourtant sur scène, avec le temps de s'étirer et la présence énergisante d'un public, qu'un artiste comme Turner peut être entendu au sommet de sa forme. Il a choisi comme lieu la salle la plus célèbre et la plus emblématique de l'histoire du jazz. “ Live at the Village Vanguard ” ajoute le nom de Mark Turner à la liste des géants du jazz qui ont enregistré sur cette scène sacrée.

"Dans une certaine mesure, jouer au Village Vanguard me donne l'impression d'avoir été accepté dans le village où les maîtres ont commencé", déclare Turner, qui revient régulièrement au club depuis ses débuts il y a plus de 20 ans. "J'ai l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, et c'est en fin de compte ce que j'attends de la musique et du jazz.”

Sur “Live at the Village Vanguard”, Mark Turner et son groupe, composé du trompettiste Jason Palmer, du bassiste Joe Martin et du batteur Jonathan Pinson, sont en mesure d'explorer les morceaux les plus inspirés, les étirant parfois jusqu'à plus de deux fois leurs versions précédentes enregistrées en studio. "Il y a plus de feu et de cran lorsque ce groupe joue en public", déclare Mark Turner. "Et peut-être plus de romantisme. Travailler avec ces gars-là, c'est vraiment intuitif, et cela donne un son romantique par opposition à une approche plus abstraite."

Mark Turner tisse des mélodies labyrinthiques qui fascinent par leur imprévisibilité ; il a trouvé en Jason Palmer un partenaire de premier plan idéal, comme en témoigne leur travail sur les albums du trompettiste, “Rhyme & Reason” et “The Concert : 12 Musings for Isabella”. Joe Martin et Jonathan Pinson forment une section rythmique magistrale dont le sens de l'espace est toujours au rendez-vous.

La majeure partie du matériel de cet album de plus de deux heures a été écrite expressément pour ce quartet, mais Mark Turner puise également dans l'ensemble de son catalogue. L'album se termine par une nouvelle composition, l'émouvant 1946.

La performance est magnifiquement capturée par le célèbre photographe, ingénieur du son et fondateur de Giant Step Arts, Jimmy Katz, qui signe là son premier enregistrement au par Vanguard. "Tout ce que joue Mark est unique", explique Jimmy Katz. "Dans son phrasé, il ne joue rien qui ait déjà été joué dans l'histoire du jazz. C'est vrai pour tous ses enregistrements en studio, mais ce n'est qu'une facette de sa personnalité. En concert, surtout dans ce contexte où le groupe est absolument en feu, c'est tout autre chose. Ces deux concerts magiques révèlent à quel point il est intense et puissant en tant que compositeur et soliste.”

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)