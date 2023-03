Jazz Trotter : Markus Rutz - Storybook

Tout juste après la sortie de ses albums “Blueprints - Figure One”, “Blueprints - Figure Two” et “One Saturday in September”, salués par la critique, la nouvelle œuvre de Markus Rutz emmène les auditeurs dans un voyage musical du passé au présent, racontant l'histoire des premières inspirations musicales et de l'éducation de Rutz tout en réfléchissant au dynamisme musical du Chicago d'aujourd'hui. Markus Rutz est en excellente compagnie sur cet album qui réunit le saxophoniste Sharel Cassity, le pianiste Adrian Ruiz, les bassistes Kurt Schweitz et Samuel Peters, le batteur Kyle Swan et le guitariste Kyle Asche.

Le trompettiste Markus Rutz, basé à Chicago, est réputé pour son style bluesy et soul et sa magnifique sonorité. Après le succès de ses albums “Blueprints Figure One” et “Blueprints Figure Two”, qui ont tous deux bénéficié d'une couverture radiophonique internationale, Markus Rutz a eu l'honneur d'être sélectionné comme représentant de la scène chicagoanne pour l'Année de la musique de Chicago 2020. Mais pour avoir un véritable aperçu de l'esprit de composition unique de Markus Rutz, il faut ouvrir le “Storybook”.

Le nouvel album de Markus Rutz s'ouvre sur un prologue et se déroule en trois chapitres distincts. “Storybook” commence dans le présent, remonte dans le temps, s'y arrête pour réfléchir, puis revient une nouvelle fois dans le présent. “Storybook” célèbre la notion selon laquelle nos histoires collectives sont toutes tissées ensemble et, en faisant la lumière sur l'éducation musicale de Markus Rutz, il raconte également l'histoire de ses plus grandes influences, dont Miles Davis, Kenny Dorham, Ellis Marsalis, Mal Waldron et Lil Hardin.

La chanson Something's Blowing In, qui ouvre l'album, dépeint un vent d'ouest soufflant depuis New York en 1949, démontrant l'effet de l'énorme production musicale de géants tels que Miles Davis et Charlie Parker sur Chicago et sur la vie de Markus Rutz. Le trompettiste indique : "À l'âge de 14 ans, Miles Davis est devenu un co-auteur dans ma vie. Un après-midi, j'ai pris un exemplaire de “Kind of Blue” et, dès les premières notes de Bill Evans, la walking-bass de Paul Chambers et le son de la trompette de Miles, le chemin de vie que je suivais s'est ouvert sur autre chose... Miles est arrivé dans ma vie avec cet enregistrement et a entraîné chacun des autres musiciens, chacun d'entre eux est resté dans ma conscience et est devenu une partie de mon apprentissage du développement et de mon expérience musicale."

Chapter One - The Straightaway représente le présent à Chicago, Illinois. Les chapitres The Everyday Escapades of M&M et Third Coasting reflètent les flux et reflux de la vie quotidienne, les expériences merveilleuses et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Le premier chapitre se termine par un interlude qui jette un pont entre les époques en rendant hommage aux mentors qui ont guidé Rutz. The Chapter Two - Learning is an Enviable Opportunity rend hommage aux influences de Markus Rutz, notamment Kenny Dorham, Ellis Marsalis et Richard Davis. Markus Rutz livre des arrangements évocateurs de Buffalo de Kenny Dorham, et de Short Story de Joe Henderson, ainsi que sa composition originale Mr. E, un hommage à Ellis Marsalis.

Markus Rutz note : "Même sans connaître ou rencontrer quelqu'un, nous prenons des repères et recevons des influences qui peuvent être des éléments de nos trajectoires de vie." Chapter Three - The Sentiments illustre cela en présentant des chansons qui ont eu un grand impact sur Markus Rutz. Interlude on a Nostalgic Afternoon donne le ton de ce chapitre de réflexion - une méditation sur le passé à travers les yeux du présent. Markus Rutz livre une performance émouvante sur ces compositions emblématiques, Just For a Thrill de Lil Hardin Armstrong, et Soul Eyes de Mal Waldron. L'épilogue ramène l'auditeur au présent avec la composition émouvante de Markus Rutz Right at Home.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)