Jazz Trotter : Masha Bijlsma - Interaction

Avec une grande force de conviction, Masha Bijlsma chante des compositions des membres de son groupe, et leurs arrangements du répertoire de compositeurs aussi divers que Thelonious Monk, Fats Waller, Nat Adderley, Charlie Haden, Kate Bush , Abbey Lincoln, John Coltrane , Mal Waldron et Michel Legrand.

Après avoir joué du piano et de la guitare basse, Masha Bijlsma a commencé à chanter à l'âge de 19 ans. Fin 1990, elle a fondé le Masha Bijlsma Band. ce groupe a connu un succès immédiat et s'est développé rapidement : au printemps 92, il a fait la première partie du billy cobham band à l'int.jazzfest gronau. La carrière de Masha Bijlsma a explosé depuis lors : elle se produit avec son groupe dans des festivals de jazz internationaux (Mülheim, Bonn, Gronau, Kempten Thüringen, Wiehl, Drum Rhythm Amsterdam, Dresde, Kaufbeuren, Chur, North Sea Jazz Festival) et faisant de nombreux concerts en Hollande, Allemagne, Belgique, Italie, Suisse, Danemark, Suède, Luxembourg, Grèce et Bulgarie. également des concerts en Indonésie (Jakarta) et aux USA (Austin, Texas)

Les solistes invités par le Masha Bijlsma Band sont entre autres, Tony Lakatos, Benny Bailey, Bob Malach ou Gary Thomas.

Le premier album de Masha Bijlsma 'Winds of Change' a été très bien accueilli par la presse ; son deuxième “Lebo”' (avec le sax ténor américain Bob Malach) est sorti en août 96 ; le troisième, “'Profile” (avec Tony Lakatos et produit par Hein Van de Geyn) a été nominé pour le Edison Jazz Award 2000 néerlandais. Quatre albums ont suivi jusqu’à ce “Interaction” nouvellement paru.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Masha Bijlsma, voix

Bart Van Lier, trombone

Tony Lakatos, saxophone ténor

Martin Sasse, piano Martin Gjakonovski, contrebasse

Dries Bijlsma, batterie

