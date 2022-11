Jazz Trotter : Matt Carmichael - Marram

Il y a quelque chose dans les scènes en dehors des capitales qui permet l’émergence d’une étincelle supplémentaire de singularité et de créativité. Il y a peut-être moins d'attentes ou de pression de la part des pairs, ce qui favorise et laisse de l'espace pour une plus grande innovation et expérimentation, construites avec plus d'individualité. Au Royaume-Uni, Cardiff, Bristol, Manchester et Leeds sont quelques-unes de ces scènes, mais récemment, Glasgow a été sous les feux de la rampe et est devenue un centre de créativité et de culture. L'une des nouvelles voix majeures de cette scène en plein essor est ce saxophoniste et compositeur au son unique, qui transpose l'improvisation mélodique continue de la musique folklorique dans un paysage de jazz.

“ Marram ” s'inspire du drame, des humeurs et de l'étendue des côtes écossaises. Mais plutôt que la musique soit inspirée par les paysages, on assiste plutôt à l'inverse, où c’est l'image même de la mer qui contient l'ouverture et l'émotivité que Matt Carmichael essaie de communiquer dans sa musique. L'album parle également d'évasion, de flux et du mouvement des marées. Pour Matt Carmichael, sa musique "veut avoir un élément de transport... la mer peut être calme, mais peut aussi être tumultueuse, un espace où beaucoup d'humeurs, d'émotions et d'énergies différentes peuvent être transmises, beaucoup d'éléments différents de la nature trouvés".

Ce deuxième album, est son premier chez Edition et fait suite à son premier enregistrement autoproduit "Where Will The River Flow", qui a connu un grand succès. Sorti en mars 2021 et acclamé par la critique dans toute l'Europe, avec notamment une critique 5 étoiles dans le BBC Music Magazine, ce premier album audacieux et imposant a été écouté plus de 2 millions de fois et a été sélectionné pour le multi-genre Scottish Album of the Year Award. En octobre 2021, il a été sollicité par le WDR Big Band, en tant que soliste invité pour interpréter ses propres compositions arrangées par Bob Mintzer.

Ses débuts avaient entamé le voyage avec un album qui a permis à sa musique de couler naturellement pour trouver son propre chemin, un peu comme le font les rivières, d'où le titre Where Will The River Flow. Il s'agit d'efficacité et d'imprévisibilité, d'une voix qui trouve son propre chemin, qui se faufile entre les obstacles et qui cherche son identité. “Marram” est un développement naturel de “Where Will the River Flow” - ils sont liés mais ont des objectifs différents. “Marram” voit l'identité compositionnelle de Matt Carmichael s'affirmer, parfaitement représentée par l'histoire et l'émotion qu'évoque le paysage écossais.

Comme l'explique Matt Carmichael : “J'ai l'impression qu'avec “Marram”, j'ai une vision plus claire et une plus grande confiance dans le monde sonore que je veux créer et continuer à développer. Tout comme le littoral écossais, je veux que ma musique évoque une dramaturgie, qu'elle suscite une réponse émotionnelle, avec une ouverture sur l'exploration, pour transporter l'auditeur loin de la vie quotidienne, même juste pour un moment".

Pour Matt Carmichael, ses expériences avec le jazz et la musique folk lui permettent d'apporter à sa musique ce qu'il considère comme les aspects les plus intéressants de chaque genre. Pendant ses études, sa découverte du folk était presque une rébellion contre l'attente d'avoir à se concentrer sur un jazz plus conventionnel : jouer avec des artistes folk offrait une plus grande concentration et une attention à la pureté de la mélodie, et c'est exactement ce qui est au centre de “Marram” : "J'aime la façon dont les musiciens folk improvisent - ils improvisent tout le temps, mais la mélodie est toujours au centre de l'attention, tandis que l'improvisation est plus collective et moins centrée sur un seul instrumentiste". Matt Carmichael voit son rôle dans ce groupe plus comme celui d'un chanteur, pour transmettre la mélodie, quelque chose qu’il a acquis très jeune en jouant sur son saxophone les mélodies des hymnes des célébrations religieuses.

Quand on jettera un regard rétrospectif sur ses 10-15 ans de carrière,” Marram” sera sans aucun doute l'album qui aura marqué un tournant dans le parcours de Matt Carmichael : l'album qui aura défini un son personnel et l'aura mis sur la voie de la découverte de "mers, d'océans" et d'horizons plus vastes.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)