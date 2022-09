Jazz Trotter : Michael Dease - Best New Thing

Avec un objectif clair, le tromboniste Michael Dease réunit un ensemble de musiciens exceptionnels pour l'aider à explorer de manière interactive l'essence du blues et à recadrer les fondamentaux du jazz en tant que "Best Next Thing " pour le public d'aujourd'hui.

Pour l'aider à concrétiser cette vision, la session réunit un groupe de musiciens de premier plan, dont le trompettiste Alex Sipiagin, le saxophoniste alto Rudresh Mahanthappa, la pianiste Renee Rosnes, le bassiste Boris Kozlov et le batteur Rudy Royston. En tant que chef d'orchestre, Michael Dease veille à ce que la session entière reste d'une évidence mélodique rafraîchissante, tandis qu'il dirige son équipe à travers ses nouvelles compositions et quelques arrangements inventifs de compositions signées de ses mentors musicaux.

Avec ce tout récent album, Michael Dease confirme non seulement son statut de soliste virtuose en tant que tromboniste, mais démontre également qu'il est clairement un artiste sur lequel on peut compter pour amorcer la "Best Next Thing" du jazz.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)