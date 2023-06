Jazz Trotter : Michel Meis - Lollipop Moment

Lollipop Moment : ce moment où quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui a rendu votre vie fondamentalement meilleure. Inspiré par l'auteur et conférencier Drew Dudley, qui définit un "instant décisif", Michel Meis s'est efforcé de produire un album qui touche le cœur des gens et leur donne une bouffée d'énergie.

Alors que le batteur et compositeur a réuni ses collaborateurs habituels pour sa troisième aventure en 4tet (Alisa Klein au trombone, Cédric Hanriot au piano et Stephan Goldbach à la contrebasse), il s'est efforcé de pousser leur instrumentation vers un son plus électronique par l'ajout de synthétiseurs et d'effets.

Explosif, nerveux et provocateur, l'album présente des compositions intégrées dans des improvisations libres étendues et intrépides. Aussi élaboré que spontané, le 4tet de Michel Meis abolit les frontières entre les genres en créant quelque chose de vraiment avant-gardiste qui refuse d'être catalogué.

Avec des rythmes qui changent rapidement, des arpégiateurs énergiques, des harmonies complexes et des grooves de batterie qui font vibrer la tête, les structures complexes et sans cesse surprenantes de “Lollipop Moment” ne manqueront pas de faire douter n'importe quel auditeur. De la musique de danse électronique au swing, et de la dissonance angulaire à une ballade tendre à la ECM, le quartet couvre une gamme étonnante de territoires sonores tout en restant fidèle à son identité créative en tant qu'ensemble.

Membre actif de la scène musicale luxembourgeoise, Michel Meis se produit régulièrement avec des projets couvrant tout le spectre musical, notamment le Gilles Grethen Quartet (jazz), Venerem (musique artistique), le duo Blankx (free jazz/électronique), Everwaiting Serenade (hardcore mélodique), et le bassiste écossais David Bowden. Pour célébrer leur nouvel album, le Michel Meis 4tet sera en tournée au Luxembourg et en Allemagne cet été, avec des concerts à Luxembourg-Ville, Wiltz, Stuttgart et Sarrebruck.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)