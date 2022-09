Jazz Trotter : Miró Sobrer - Two of Swords

Dans sa forme la plus aboutie, la musique peut être une porte sur le monde extérieur et un portail sur la psyché d'une personne. La musique du tromboniste et compositeur Miró Henry Sobrer , offre un accès évocateur à ces deux domaines. Elle est largement inspirée de la poésie catalane, du lyrisme du compositeur Frederic Mompou (1893-1987)… et de l'interprétation des cartes de tarot ! Conçu en hommage à son défunt père, Josep Miquel "Pep" Sobrer, “Two of Swords” est un voyage musical singulier, profondément personnel et finalement universel.

Comprenant une vaste palette de rythmes venus de la diaspora africaine, le premier album de Miró Sobrer présente un artiste doté d'une vision exceptionnellement large et d'un don pour incorporer des textes dans un contexte musical. En tant que tromboniste, il possède un son énorme qui peut charmer, chanter ou pleurer. Ses compositions et ses arrangements, intriqués mais peu complexes, s'appuient souvent sur la récitation d'introduction de manière évocatrice.

“Two of Swords” s'ouvre et se ferme sur des lignes tirées d'un livre sur l'interprétation des cartes de tarot de Pep Sobrer (1944 - 2015), érudit, écrivain et traducteur prolifique né à Barcelone qui a passé près de trois décennies comme professeur d'espagnol et de portugais à l'université d'Indiana. Élevé en Espagne à une époque où le dictateur Francisco Franco interdisait l'enseignement et l'usage public de la langue catalane, le professeur Sobrer s'est consacré à la langue romane, et Miró Sobrer utilise abondamment la poésie catalane traduite par son père.

Chaque morceau est une traduction en anglais d'un sonnet du poète catalan Josep Janés i Olivé (1913 -1959), mais au lieu des arrangements délicatement raffinés de Mompou pour piano et voix, Miró Sobrer réimagine les morceaux pour un nonet de jazz latino issu de récitations orales de la poésie.

Il ouvre sur Two of Swords - Deux de pique - et enchaine sur une envolée des vents sur Over you only the flowers évoquant l'introduction du Stolen Moments d'Oliver Nelson, mais aussi sur une sensation sensuelle de samba-jazz pour Tonight only one wind, qui semble faire écho à l'excitation croissante du texte. La mise en musique, en 12/8, de la longue pièce I had a vision of you being like the sea capture le rythme des vagues scintillantes.

"Il y a définitivement une rétroaction dans les deux sens", a-t-il déclaré. "Je pensais aux mots, je choisissais des rythmes qui correspondaient aux thèmes poétiques. Et au fur et à mesure que mes compositions se développaient à travers ces rythmes, je commençais à repenser les mots et à les comprendre d'une manière différente."

L'autre œuvre étendue de l'album est la Trinity Dance en trois parties, une confluence fascinante de musique classique hindoustanie, de musique de danse traditionnelle catalane et de jazz latin. La dernière composition, Bridge Over the Tiber, s'ouvre sur une référence subtile à l'arrangement classique Autumn Leaves de Cannonball Adderley, tiré de l'album “Somethin' Else” de 1958, mais se transforme rapidement en un thème joyeusement sautillant inspiré d'une mélodie que Miró Sobrer a entendu jouer par un accordéoniste rom lors d'un séjour à Rome.

Si la musique fait le tour du monde, la cohésion de l'album provient en partie des liens profonds qui unissent les musiciens, qui ont passé leurs années de formation ensemble. La jeune équipe de Miró Sobrer est composée de ses potes de la Jacobs School of Music de l'Université de l'Indiana. Le noyau dur du groupe comprend la pianiste Ellie Pruneau, la bassiste Hannah Marks, le batteur Rocky Martin, le percussionniste Cole Stover, le trompettiste Zach Finnegan, le saxophoniste ténor Tim Kreis et le saxophoniste baryton Jimmy Farace. Ils sont rejoints sur plusieurs morceaux par Ana Nelson au saxophone soprano et la chanteuse Elena Escudero.

"J'ai enregistré ce projet juste après avoir obtenu mon diplôme", a déclaré Miró Sobrer. "Je connaissais tout le monde depuis au moins quatre ans et j'ai développé une relation très agréable en jouant dans de nombreux ensembles. Tous les gens qui ont enregistré étaient mes musiciens préférés et je savais que je voulais les inclure dans le projet."

Miró Sobrer a coproduit l'album avec le tromboniste, compositeur et éducateur Wayne Wallace, son mentor de la Jacobs School of Music. Dévoué à la musique afro-cubaine et aux idiomes musicaux afro-caribéens au sens large, Wallace a été nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards et a collaboré avec nombre des personnalités les plus influentes du jazz, du R&B et de la musique latine, notamment Count Basie, Ray Charles, Joe Henderson, Carlos Santana, Earth Wind & Fire, Sonny Rollins, Aretha Franklin, Tito Puente, Pete Escovedo, Stevie Wonder, Earl "Fatha" Hines ou Jean Jeanrenaud, ancien violoncelliste du Kronos Quartet. Au cours des 15 dernières années, son label Patois Music a publié une série d'albums nommés aux Grammy Awards et élargissant le lexique du latin jazz, et “Two of Swords” s'inscrit parfaitement dans ce riche catalogue.

"Je ne saurais trop insister sur l'influence que Wayne a eue sur moi et sur ma musique", déclare Miró Sobrer. "Et pas seulement sur la musique, mais aussi sur la vie, l'histoire et la politique. Ses leçons d'une heure se sont transformées en séances de deux ou trois heures. C'est un type tellement entier et il apporte de l'humanité dans sa musique. Je me suis plongé dans la musique latine et je l'ai étudiée pendant quatre ans. J'étais le tromboniste latin. Ce n'était pas une matière principale, mais j'en ai fait mon truc."

Né et élevé à Bloomington, dans l'Indiana, Miró Sobrer a été immergé dans la musique toute sa vie. Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, Miles Davis, J.J. Johnson et le Buena Vista Social Club passaient régulièrement sur la chaîne stéréo familiale, tandis que ses frères et sœurs aînés lui faisaient découvrir les Beatles et des groupes de hip-hop comme De La Soul et A Tribe Called Quest. Dès l'école primaire, il participe à des programmes de chorale et d'orchestre pour enfants, jouant de la basse et du trombone. Au début de son adolescence, il étudiait et jouait de la musique dès qu'il le pouvait. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Sobrer s'est vu offrir des bourses à la Jacobs School of Music pour le trombone classique et le trombone jazz, ainsi qu'au San Francisco Conservatory of Music pour étudier le trombone classique. Il s'inscrit d’abord au SFCM.

Le conservatoire est stimulant, mais au bout d'un an, il aspire à un éventail d'études plus large, à l'image de la diversité musicale dans laquelle il a grandi. À peu près au même moment, il reçoit la consternante nouvelle que le cancer de son père est revenu et qu'il a courageusement décidé de renoncer à tout traitement supplémentaire et de mettre fin à ses souffrances. Miró Sobrer prend un congé de l'école et rentre chez lui, où son père lui conseille constamment de "suivre sa passion".

En se transférant à la Jacobs School of Music de l'IU, Sobrer a trouvé ce qu'il cherchait. Il a appris la musique classique indienne auprès du légendaire joueur de sarod Amjad Ali Khan. Il a approfondi son appréciation du rock, de la soul, du funk et du hip-hop dans le cours de jazz contemporain et de soul de Wallace, et s'est plongé dans la musique latine grâce au Latin Jazz Ensemble (LJE) de Wallace et aux ensembles afro-cubains dirigés par Wallace et le maestro des percussions Michael Spiro. Sous le mentorat de Wallace, Miró Sobrer a développé un intérêt intense pour l'écriture et les arrangements, et ses arrangements ont fini par être joués par le LJE.

Miró Sobrer a également joué aux côtés d'artistes de jazz notables, notamment Jeff Hamilton, Tamir Hendelman, Michael Rodriguez, Walter Smith III, Rachel Caswell, John Raymond et Murray Low. Il a joué du trombone sur un titre de l'album “Canto América” de Wayne Wallace et Michael Spiro, nominé aux Grammy Awards, et sur plusieurs titres de l'album le plus récent de Wallace, “Rhythm of Invention”.

